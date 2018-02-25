Технологии против инфаркта: современные способы борьбы со смертельной болезнью

Настоящая революция произошла за последние годы в лечении одной из самых смертельных болезней на планете — медики, кажется, научились побеждать инфаркт миокарда.
Сердце, как известно, качает кровь. Но и самому этому насосу требуется питание. Дают его особые коронарные артерии — их так назвали из-за внешнего сходства с короной. Внутри этих сосудов могут начать расти атеросклеротические бляшки. Постепенно они закрывают просвет артерий, крови сердечной мышце (миокарду) начинает не хватать — об этом говорят характерные боли в груди — и врачи ставят диагноз «ишемическая болезнь сердца». Это постепенный вариант приближения к инфаркту.
Но бывает, что все случается и неожиданно: либо спазм сосуда закрывает его просвет в суженном месте, либо бляшка отрывается и повреждение стенки сосуда запускает моментальную реакцию свертывания крови. Образуется сгусток, и он полностью перекрывает кровоток. Вся зона, за которую отвечает больной сосуд, моментально лишается кислорода, питательных веществ. Клетки сердечной мышцы начинают умирать от удушья.
Гибель клеток миокарда вызывает у человека сильную опоясывающую боль, которая может отдавать в спину, руку, лопатку, челюсть. Немеют конечности, появляются тошнота и одышка. Коварство инфаркта в том, что примерно такие же симптомы бывают у астмы, панкреатита, аппендицита, невралгии и даже просто мышечного перенапряжения. Человек нередко думает: отлежусь — пройдет. Но делать этого нельзя. А могут и ошибиться медики.
Чтобы такого не происходило и инфаркт можно было распознать очень быстро, ученые создают специальные химические тесты. Как только клетки сердечной мышцы начинают погибать, в кровоток попадает особый белок, связывающий жирные кислоты. Его-то и определяет тест.
Если инфаркт произошел в крупном городе, вероятность, что медики спасут, весьма велика. Представители столичного департамента здравоохранения отчитываются: смертность от инфаркта миокарда за последние годы снизилась втрое. И прежде всего потому, что в Москве, как и во многих мировых столицах, создали так называемую инфарктную сеть. Это специальные отделения в больницах по всему городу, где врачи действуют очень быстро и совершенно по-особому, если у пациента есть подозрение на инфаркт. Двадцать девять сосудистых центров оборудованы современными ангиографическими установками, рентгеноперационными — и все это готово к работе круглосуточно. На стенах есть даже указатели, куда везти пациента именно с инфарктом. Ведь каждая минута промедления снижает шансы на успех.
Подробнее о том, как технологии оказываются сильнее смерти, — в сюжете программы «Чудо техники».
Но бывает, что все случается и неожиданно: либо спазм сосуда закрывает его просвет в суженном месте, либо бляшка отрывается и повреждение стенки сосуда запускает моментальную реакцию свертывания крови. Образуется сгусток, и он полностью перекрывает кровоток. Вся зона, за которую отвечает больной сосуд, моментально лишается кислорода, питательных веществ. Клетки сердечной мышцы начинают умирать от удушья.
Гибель клеток миокарда вызывает у человека сильную опоясывающую боль, которая может отдавать в спину, руку, лопатку, челюсть. Немеют конечности, появляются тошнота и одышка. Коварство инфаркта в том, что примерно такие же симптомы бывают у астмы, панкреатита, аппендицита, невралгии и даже просто мышечного перенапряжения. Человек нередко думает: отлежусь — пройдет. Но делать этого нельзя. А могут и ошибиться медики.
Чтобы такого не происходило и инфаркт можно было распознать очень быстро, ученые создают специальные химические тесты. Как только клетки сердечной мышцы начинают погибать, в кровоток попадает особый белок, связывающий жирные кислоты. Его-то и определяет тест.
Если инфаркт произошел в крупном городе, вероятность, что медики спасут, весьма велика. Представители столичного департамента здравоохранения отчитываются: смертность от инфаркта миокарда за последние годы снизилась втрое. И прежде всего потому, что в Москве, как и во многих мировых столицах, создали так называемую инфарктную сеть. Это специальные отделения в больницах по всему городу, где врачи действуют очень быстро и совершенно по-особому, если у пациента есть подозрение на инфаркт. Двадцать девять сосудистых центров оборудованы современными ангиографическими установками, рентгеноперационными — и все это готово к работе круглосуточно. На стенах есть даже указатели, куда везти пациента именно с инфарктом. Ведь каждая минута промедления снижает шансы на успех.
Подробнее о том, как технологии оказываются сильнее смерти, — в сюжете программы «Чудо техники».
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