В США скончался князь Владимир Голицын

Глава Русского дворянского собрания в Америке и один из самых значимых деятелей русской эмиграции умер в США. Князь Владимир Голицын скончался в возрасте 76 лет.
В приходе Синодального собора Знамения Божией Матери в Нью-Йорке, старостой которого в течение многих лет был князь Владимир Голицын, сообщили о его смерти. Он скончался накануне в госпитале Пенсильвании. Сообщается, что князь страдал от онкологического заболевания, передает ТАСС.
Прощание и отпевание запланировано на понедельник, 26 февраля. Все траурные мероприятия состоятся в Знаменском синодальном соборе. Князя похоронят в тот же день на Ново-Дивеевском кладбище Нью-Йорка.
В приходе отметили, что Владимир Голицын много сделал для восстановления и укрепления Русской православной церкви за границей, а также был одним из самых известных деятелей русской эмиграции.
Родители Голицына эмигрировали из России после Октябрьской революции. Он родился в 1942 году в Сербии. В середине 1950-х семья Голицыных перебралась в США и обосновалась в Нью-Йорке. Впервые Владимир Голицын посетил Россию в 1990 году.
В Нью-Йорке он проводил русские балы, собранные средства от которых шли на благотворительность. Князь длительное время работал в банковской сфере, а также выступал с лекциями.
The Board of the Russian Nobility Association in America announces with regret the death of our President, Prince…Опубликовано Russian Nobility Association in America 22 февраля 2018 г.
Прощание и отпевание запланировано на понедельник, 26 февраля. Все траурные мероприятия состоятся в Знаменском синодальном соборе. Князя похоронят в тот же день на Ново-Дивеевском кладбище Нью-Йорка.
В приходе отметили, что Владимир Голицын много сделал для восстановления и укрепления Русской православной церкви за границей, а также был одним из самых известных деятелей русской эмиграции.
Родители Голицына эмигрировали из России после Октябрьской революции. Он родился в 1942 году в Сербии. В середине 1950-х семья Голицыных перебралась в США и обосновалась в Нью-Йорке. Впервые Владимир Голицын посетил Россию в 1990 году.
В Нью-Йорке он проводил русские балы, собранные средства от которых шли на благотворительность. Князь длительное время работал в банковской сфере, а также выступал с лекциями.
Комментарии