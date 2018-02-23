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    В США скончался князь Владимир Голицын

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    • Фото: nycathedralofsign.org
    В США скончался князь Владимир Голицын

    В США скончался князь Владимир Голицын

    В США скончался князь Владимир Голицын
  • Фото: nycathedralofsign.org

    • Глава Русского дворянского собрания в Америке и один из самых значимых деятелей русской эмиграции умер в США. Князь Владимир Голицын скончался в возрасте 76 лет.

    В приходе Синодального собора Знамения Божией Матери в Нью-Йорке, старостой которого в течение многих лет был князь Владимир Голицын, сообщили о его смерти. Он скончался накануне в госпитале Пенсильвании. Сообщается, что князь страдал от онкологического заболевания, передает ТАСС.

    The Board of the Russian Nobility Association in America announces with regret the death of our President, Prince…

    Опубликовано Russian Nobility Association in America 22 февраля 2018 г.


    Прощание и отпевание запланировано на понедельник, 26 февраля. Все траурные мероприятия состоятся в Знаменском синодальном соборе. Князя похоронят в тот же день на Ново-Дивеевском кладбище Нью-Йорка.

    В приходе отметили, что Владимир Голицын много сделал для восстановления и укрепления Русской православной церкви за границей, а также был одним из самых известных деятелей русской эмиграции.

    Родители Голицына эмигрировали из России после Октябрьской революции. Он родился в 1942 году в Сербии. В середине 1950-х семья Голицыных перебралась в США и обосновалась в Нью-Йорке. Впервые Владимир Голицын посетил Россию в 1990 году.

    В Нью-Йорке он проводил русские балы, собранные средства от которых шли на благотворительность. Князь длительное время работал в банковской сфере, а также выступал с лекциями.

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