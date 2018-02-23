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    Три человека пострадали при столкновении 12 машин в Петербурге. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТри человека пострадали при столкновении 12 машин в Петербурге

    Три человека пострадали при столкновении 12 машин в Петербурге

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    Три человека пострадали при столкновении 12 машин в Петербурге

    Три человека пострадали при столкновении 12 машин в Петербурге

    Три человека пострадали при столкновении 12 машин в Петербурге
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

      • В Северной столице выясняют обстоятельства массовой аварии, произошедшей на 101-м километре Кольцевой автомобильной дороги. В столкновении более 10 машин травмы получили три человека.

      По предварительным данным, около 12 грузовиков и легковушек столкнулись около семи утра во Всеволжском районе. Пострадали три человека. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом. Движение на данном участке дороги ограничено, следует из сообщения управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

      Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: В 07:30 мск по адресу Всеволожский район, 101-й км КАД внешнего кольца произошло столкновение 12 автомобилей, пострадали три человека.

      В Интернете появились первые фото и видео с места происшествия. На кадрах видны разбившиеся машины, несколько грузовиков перекрыли проезжую часть, образовались заторы. В соцсетях очевидцы пишут, что причиной аварии могли стать погодные условия.

      Андрей Бородачев: «В 7:40 на этом месте было два ДТП, дорога — стекло,а скоростной режим на табло — 110, вот и понеслась! Сам еле ушел от столкновения!»

      Тем временем в Росавтодоре, в ведении которого находится дорога, заявили, что обледенения на этом участке не было. Представителя ведомства цитирует ТАСС.

      Росавтодор: «По данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, установленных в дорожном покрытии КАД, зимней скользкости на участке зафиксировано не было».

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