В детском хосписе «Дом с маяком» рассказали, на что потратят первую бюджетную субсидию

Правительство Москвы выделило 103 миллиона рублей детскому хоспису «Дом с маяком». Эта организация существует в основном на пожертвования, и их порой не хватает. Теперь десятки детей на время смогут забыть о неизлечимых болезнях.

Здесь врачи принимают не 12 минут, как в поликлинике, а час-полтора. Здесь не пахнет хлоркой, нет белых халатов. Детский хоспис — это только звучит страшно. Его подопечные ездят в лагеря, учатся играть на гитаре, летают на вертолетах и получают все аппараты и медикаменты тогда, когда нужно.



Все это стоит дорого — больше 500 миллионов рублей в год. До сих пор эти деньги собирали всем миром — незнакомые люди со всей страны скидывались, увидев сюжет по телевизору или пост в соцсетях. И вот теперь к делу подключилось государство. Правительство Москвы выделило детскому хоспису 103 миллиона рублей.



Столь существенную бюджетную помощь детский хоспис получает впервые. Она не покрывает всех расходов. Но этого и не надо. Хоспис получил ровно столько, сколько просил.



Нюта Федермессер, директор центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы: «Нельзя переложить паллиативную помощь на государство. Это убьет душевность. Медицина — как армия: распорядок дня, кто может приходить, кто нет. Паллиативная помощь про другое. Про радость каждый день и полноту жизни каждый день».



Деньги пойдут на зарплаты медицинским работникам и расходные материалы — вроде пеленок и сменных трубок для аппаратов. Но работа медиков — это только основа. Остальное все равно зависит от пожертвований. Работа психологов, игровых терапевтов, выезды и лагеря — то важное, из чего складывается счастье неизлечимо больного ребенка, государственными средствами не покрывается.



Чтобы помочь детскому хоспису, отправьте СМС на номер 1200 с суммой пожертвования и словом «дети». Например: дети 350.