«Это ад»: жители Азорских островов готовят судебный иск против Пентагона

Жители одного из Азорских островов считают американских военных виновными в резком ухудшении местной экологии. После того как Министерство обороны США устроило на острове базу ВВС, там часто фиксируют разливы токсичного авиационного топлива. Ядовитые вещества отравляют землю и вредят здоровью людей.

Остров Терсейра входит в состав Азорского архипелага. Путешественники знают его как «фиолетовый остров». Здесь уникальная природа, практически вся центральная часть — заповедная зона. Но видов с высокими заборами и предупреждающими табличками на фоне уютных холмов в путеводителях нет. Лажеш — не просто авиабаза, это крупнейшая заправка для американских военных самолетов в середине Атлантики. В годы Второй мировой и холодной войны географическое положение острова на полпути между США и Европой определило его судьбу. Об экологии и судьбе жителей Терсейры никто и никогда не думал, констатирует профессор физики Феликс Родригес.



Феликс Родригес, профессор физики в университете Азорских островов: «Это ад, который повторяется на разных островах, которые заняты американцами. Это почти политика выжженной земли, где проблемы накапливаются, а местное правительство не реагирует, население не имеет возможности занять позицию, возможно, в результате научной неграмотности, недостатка знаний о причинно-следственных связях».



Причиной чудовищного роста онкозаболеваемости местные жители считают многолетнее использование острова в качестве авиабазы и систематические утечки топлива. Местные активисты, физики и медики собирают улики, в надежде, что американцам когда-нибудь получиться выставить счет.



Маркос Фагундс, член гражданского движения за немедленное обеззараживание Терсейры: «Проблема существует. Нет сомнений в том, что она была вызвана американскими военно-воздушными силами, и нет никаких сомнений в том, что США отвечают за экологию острова и им нужно платить за это».



Норберто Мессиас, профессор и следователь Высшей школы здравоохранения: «Мы обнаружили в данных, которые были опубликованы в 2007–2011 годах, что заболеваемость определенными видами рака в районе Прайя-да-Витория, гораздо выше, чем в остальной части Азорских островов. Особенно актуально это в отношении редких видов рака, например, рака глаз: 33% случаев в Прайя-да-Витории против 8% на остальных островах архипелага».



Феликс Родригес: «Чтобы иметь представление — за десять лет было пролито около 88 000 литров топлива — есть вполне официальные оценки, не говоря уже о тех разливах, которые не были учтены».



Соединенные Штаты не отрицают — разливы были. О непростой экологической ситуации на острове заговорили, когда в суд обратились американские военные, служившие на Терсейре.



Орландо Лима, бывший работник американской базы на острове Терсейра: «Была комиссия сената, которая прибыла на Терсейру, чтобы проверить иск, от некоторых американских военных, которые умирали от терминального рака и подвергались радиоактивности на острове Терсейра. Они были здесь около недели, и за это время я узнал, что они здесь делают. Они были здесь, чтобы подтвердить существование радиации на острове»



Секретный отчет по заказу ВВС США подготовили в 2003 году. Позднее он был опубликован. Жители острова узнали, что американцы насчитали 30 проблемных зон и 17 крупных разливов топлива, шесть из которых имели самый высокий уровень опасности.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.