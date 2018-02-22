Актер Андрей Носков выступил в роли петербургского пристава

Артист примерил форму судебного пристава, чтобы встретить гостей Северной столицы в зоне прибытия аэропорта Пулково и напомнить им о важности своевременного погашения задолженностей.

Это особенно актуально для тех, кто планирует полеты за рубеж и рискует оказаться в списке невыездных. В непростую роль Носков вжился за считаные минуты и справился с обязанностями пристава играючи. Правда, поначалу на контакт с дублером в форме многие потенциальные должники идти всё же опасались.



Сейчас за границу не могут выехать более 25 тысяч должников, не исполняющих решения суда. Из них почти треть — неплательщики алиментов. А всего с начала года приставы Петербурга вынесли почти 9 тысяч постановлений об ограничении права на выезд за рубеж. Общая сумма задолженности — 8 миллиардов рублей.