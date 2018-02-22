Американский беспилотник провел долгую разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США сегодня днем совершил многочасовой разведывательный полет вблизи границ России и Белоруссии.
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О полете RQ-4B Global Hawk вблизи границ России и Белоруссии сообщается на мониторинговых западных авиационных ресурсах.
Отмечается, что американский беспилотник вылетел с авиабазы, расположенной на острове Сицилия, потом в течение не менее пяти часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии и Латвии. Аппарат также совершил несколько пролетов вблизи границ Белоруссии с Латвией и Литвой.
На обратном пути из Эстонии беспилотник несколько часов вел разведку к востоку от границ Калининградской области и к западу от Гродненской области Белоруссии в небе над Литвой.
Ранее этот же беспилотник вместе с самолетом-разведчиком ВВС США, который вылетел с авиабазы в Великобритании, совершал полет по периметру Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы, передает «Интерфакс».
Отмечается, что американский беспилотник вылетел с авиабазы, расположенной на острове Сицилия, потом в течение не менее пяти часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии и Латвии. Аппарат также совершил несколько пролетов вблизи границ Белоруссии с Латвией и Литвой.
На обратном пути из Эстонии беспилотник несколько часов вел разведку к востоку от границ Калининградской области и к западу от Гродненской области Белоруссии в небе над Литвой.
Ранее этот же беспилотник вместе с самолетом-разведчиком ВВС США, который вылетел с авиабазы в Великобритании, совершал полет по периметру Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы, передает «Интерфакс».
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