Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Американский беспилотник провел долгую разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей

    4 комментария

    Американский беспилотник провел долгую разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей

    Американский беспилотник провел долгую разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей

    Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США сегодня днем совершил многочасовой разведывательный полет вблизи границ России и Белоруссии.

    О полете RQ-4B Global Hawk вблизи границ России и Белоруссии сообщается на мониторинговых западных авиационных ресурсах.

    Отмечается, что американский беспилотник вылетел с авиабазы, расположенной на острове Сицилия, потом в течение не менее пяти часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии и Латвии. Аппарат также совершил несколько пролетов вблизи границ Белоруссии с Латвией и Литвой.

    На обратном пути из Эстонии беспилотник несколько часов вел разведку к востоку от границ Калининградской области и к западу от Гродненской области Белоруссии в небе над Литвой.

    Ранее этот же беспилотник вместе с самолетом-разведчиком ВВС США, который вылетел с авиабазы в Великобритании, совершал полет по периметру Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы, передает «Интерфакс».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru