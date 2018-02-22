Автомобиль протаранил группу детей в Словакии: 12 раненых

Водитель автомобиля не справился с управлением в районе города Попрад в Словакии, в результате транспортное средство врезалось в группу детей, 12 из них получили травмы.
Фото с места ЧП опубликованы на странице полиции Словакии в Facebook.
Для эвакуации раненых прибыл медицинский вертолет. На дороге стоят пожарные машины и автомобили скорой помощи. Сообщается о 12 пострадавших. Врезавшийся в пешеходов автомобиль отбросило на обочину. Он перевернулся. Водитель не пострадал.
Из сообщения полиции Словакии: «Автомобиль занесло, из-за чего он врезался в группу из 12 детей в возрасте до 12 лет».
Травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Водитель в результате инцидента не пострадал.
Для эвакуации раненых прибыл медицинский вертолет. На дороге стоят пожарные машины и автомобили скорой помощи. Сообщается о 12 пострадавших. Врезавшийся в пешеходов автомобиль отбросило на обочину. Он перевернулся. Водитель не пострадал.
MIMORIADNA SPRÁVA: AUTO VRAZILO DO 12 DETÍОпубликовано Polícia Slovenskej republiky 22 февраля 2018 г.
V obci Spišské Bystré (okres Poprad) dostalo auto šmyk a vrazilo do skupiny 12 detí do 12 rokov: 2 ťažko zranené, 4 stredne a 6 ľahko. Vodič nenafúkal.
Из сообщения полиции Словакии: «Автомобиль занесло, из-за чего он врезался в группу из 12 детей в возрасте до 12 лет».
Травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Водитель в результате инцидента не пострадал.
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