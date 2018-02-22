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    Автомобиль протаранил группу детей в Словакии: 12 раненых

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    • Фото: poprad.dnes24.sk
    Автомобиль протаранил группу детей в Словакии: 12 раненых

    Автомобиль протаранил группу детей в Словакии: 12 раненых

    Автомобиль протаранил группу детей в Словакии: 12 раненых
  • Фото: poprad.dnes24.sk

    • Водитель автомобиля не справился с управлением в районе города Попрад в Словакии, в результате транспортное средство врезалось в группу детей, 12 из них получили травмы.

    Фото с места ЧП опубликованы на странице полиции Словакии в Facebook.

    Для эвакуации раненых прибыл медицинский вертолет. На дороге стоят пожарные машины и автомобили скорой помощи. Сообщается о 12 пострадавших. Врезавшийся в пешеходов автомобиль отбросило на обочину. Он перевернулся. Водитель не пострадал.

    MIMORIADNA SPRÁVA: AUTO VRAZILO DO 12 DETÍ

    V obci Spišské Bystré (okres Poprad) dostalo auto šmyk a vrazilo do skupiny 12 detí do 12 rokov: 2 ťažko zranené, 4 stredne a 6 ľahko. Vodič nenafúkal.

    Опубликовано Polícia Slovenskej republiky 22 февраля 2018 г.

    Из сообщения полиции Словакии: «Автомобиль занесло, из-за чего он врезался в группу из 12 детей в возрасте до 12 лет».

    Травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Водитель в результате инцидента не пострадал.

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