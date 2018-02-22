Автомобиль протаранил группу детей в Словакии: 12 раненых

MIMORIADNA SPRÁVA: AUTO VRAZILO DO 12 DETÍ



V obci Spišské Bystré (okres Poprad) dostalo auto šmyk a vrazilo do skupiny 12 detí do 12 rokov: 2 ťažko zranené, 4 stredne a 6 ľahko. Vodič nenafúkal. Опубликовано Polícia Slovenskej republiky 22 февраля 2018 г.

Фото с места ЧП опубликованы на странице полиции Словакии в Facebook.Для эвакуации раненых прибыл медицинский вертолет. На дороге стоят пожарные машины и автомобили скорой помощи. Сообщается о 12 пострадавших. Врезавшийся в пешеходов автомобиль отбросило на обочину. Он перевернулся. Водитель не пострадал.: «Автомобиль занесло, из-за чего он врезался в группу из 12 детей в возрасте до 12 лет».Травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Водитель в результате инцидента не пострадал.