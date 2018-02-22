Для Москвы разработают щадящие обувь реагенты

Столичные власти начали реализацию разработки новой формулы реагентов для московских улиц.
Реагенты, которыми посыпают зимой московские дороги, серьезно портят обувь и одежду, заявили на встрече со столичным мэром Сергеем Собяниным студенты.
Градоначальник признал, что проблема такая есть, и сейчас специалисты работают над улучшением формулы. Собянин рассказал, что для Москвы скоро сделают новый, максимально щадящий состав, передает ТАСС.
Мэр также рассказал, что в Европе зимние дороги обычно посыпают поваренной солью, но в Москве используются реагенты со специальным составом, который на сегодня пока является самым оптимальным. «Если мы опаздываем на один час по работе с реагентами на МКАД, то она останавливается», — отметил Собянин.
Градоначальник признал, что проблема такая есть, и сейчас специалисты работают над улучшением формулы. Собянин рассказал, что для Москвы скоро сделают новый, максимально щадящий состав, передает ТАСС.
Мэр также рассказал, что в Европе зимние дороги обычно посыпают поваренной солью, но в Москве используются реагенты со специальным составом, который на сегодня пока является самым оптимальным. «Если мы опаздываем на один час по работе с реагентами на МКАД, то она останавливается», — отметил Собянин.
Комментарии