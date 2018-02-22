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    Для Москвы разработают щадящие обувь реагенты

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    Для Москвы разработают щадящие обувь реагенты

    Для Москвы разработают щадящие обувь реагенты

    Столичные власти начали реализацию разработки новой формулы реагентов для московских улиц.

    Реагенты, которыми посыпают зимой московские дороги, серьезно портят обувь и одежду, заявили на встрече со столичным мэром Сергеем Собяниным студенты.

    Градоначальник признал, что проблема такая есть, и сейчас специалисты работают над улучшением формулы. Собянин рассказал, что для Москвы скоро сделают новый, максимально щадящий состав, передает ТАСС.

    Мэр также рассказал, что в Европе зимние дороги обычно посыпают поваренной солью, но в Москве используются реагенты со специальным составом, который на сегодня пока является самым оптимальным. «Если мы опаздываем на один час по работе с реагентами на МКАД, то она останавливается», — отметил Собянин.

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