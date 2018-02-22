Белоруска Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой в истории Игр

Сегодня олимпийское золото в женской эстафете по биатлону завоевала сборная Белоруссии. Для команды это первая победа в этом виде соревнований.

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Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева преодолели дистанцию 4 по 6 километров за 1 час 12 минут, избежав штрафных кругов. Для Домрачевой это уже четвертое олимпийское золото в карьере. Она стала первой биатлонисткой в истории, четырежды побеждавшей на Олимпиаде.



Российские спортсменки в эстафете не участвовали, так как до игр допустили только двух наших биатлонисток.



В поддержку наших спортсменов, которые не попали на Олимпиаду, высказываются тысячи людей по всему миру. Сегодня в Лозанну отправились активисты немецкой общественной организации Druschba.Global: они собираются лично передать в штаб-квартиру МОК петицию в поддержку наших атлетов, собравшую более 9 тысяч подписей.