«Мы готовились к боевым действиям»: Сергей Аксёнов рассказал НТВ о реакции Крыма на Майдан

События Евромайдана в Киеве в Крыму могли умножиться в три раза. Ситуация грозила обернуться реальными боевыми действиями, вспоминает в интервью Ираде Зейналовой глава полуострова Сергей Аксёнов. Референдум и воссоединение с Россией позволили этого катастрофического сценария избежать.
Ирада Зейналова: «В Крыму ощущалось, что если вы начнете „русскую весну“ в ответ на Майдан, то на вас за это могут пойти всей мощью украинского государства?»
Сергей Аксёнов: «Конечно, все это ощущалось. Но здесь мы готовы были противостоять непосредственно, зеркально создавая отряды самообороны. Гладкоствольное оружие у нас уже было, мы ходили на учения, сборы у нас были как положено, всё было как в армии, тренировки происходили, так что, по сути, мы со своей стороны готовились отдельно. Мы же не знали, что такое решение примет президент Российской Федерации. То есть никто на это не рассчитывал на самом деле. И мы собирали самооборону и всем говорили, что должны рассчитывать только на себя, потому что, если мы не отстоим Крым, этого никто не сделает».
Полностью интервью с Сергеем Аксеновым смотрите в программе «Итоги Недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье, в 19.00.
Сергей Аксёнов: «Конечно, все это ощущалось. Но здесь мы готовы были противостоять непосредственно, зеркально создавая отряды самообороны. Гладкоствольное оружие у нас уже было, мы ходили на учения, сборы у нас были как положено, всё было как в армии, тренировки происходили, так что, по сути, мы со своей стороны готовились отдельно. Мы же не знали, что такое решение примет президент Российской Федерации. То есть никто на это не рассчитывал на самом деле. И мы собирали самооборону и всем говорили, что должны рассчитывать только на себя, потому что, если мы не отстоим Крым, этого никто не сделает».
Полностью интервью с Сергеем Аксеновым смотрите в программе «Итоги Недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье, в 19.00.
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