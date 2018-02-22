В Петербурге задержанный вышел в прямой эфир и умер в отделении полиции

Тело
34-летнего петербуржца нашли в изоляторе временного содержания в полицейском участке. Врачи констатировали смерть от удушья.
Находясь в полицейской машине, житель Петербурга Рустам Клычев вышел в прямой эфир со своей страницы «ВКонтакте». Он показал раненую ногу, заявив, что его избили полицейские. Также мужчина сказал, что не знает, за что был задержан.
Рустам Клычев: «Вот смотрите, чтобы потом никто ничего не говорил, что я это все придумываю, вон, видите, какая нога?»
Через некоторое время слышится грубый голос: «Выйди и вот сюда подойди». Затем запись обрывается.
Выпивший Клычев был задержан днем возле дома, где проживал, — на проспекте Солидарности, отмечает «Фонтанка».
Вечером того же дня тело петербуржца нашли в изоляторе. Смерть мужчины констатировали сотрудники реанимационной бригады скорой помощи. По информации регионального МВД, мужчина покончил жизнь самоубийством.
В СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье «Халатность», следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что Клычев приехал в Петербург из Пензенской области, у него остались жена и двое дочерей, одной из которых 10 месяцев.
Рустам Клычев: «Вот смотрите, чтобы потом никто ничего не говорил, что я это все придумываю, вон, видите, какая нога?»
Через некоторое время слышится грубый голос: «Выйди и вот сюда подойди». Затем запись обрывается.
Выпивший Клычев был задержан днем возле дома, где проживал, — на проспекте Солидарности, отмечает «Фонтанка».
Вечером того же дня тело петербуржца нашли в изоляторе. Смерть мужчины констатировали сотрудники реанимационной бригады скорой помощи. По информации регионального МВД, мужчина покончил жизнь самоубийством.
В СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье «Халатность», следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что Клычев приехал в Петербург из Пензенской области, у него остались жена и двое дочерей, одной из которых 10 месяцев.
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