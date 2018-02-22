Савченко рассказала о жизни украинцев с пятого века до нашей эры

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что украинский народ существовал еще до нашей эры и с того времени не нуждается ни в какой власти.
Новую историческую концепцию Савченко озвучила в эфире телепрограммы «Субъективные итоги» на канале NewsOne.
В ходе программы Савченко заявила, что украинцам не нужна власть, и попыталась подкрепить свою мысль историческим фактами, однако переборщила с датами.
Надежда Савченко: «С прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры или там после нашей эры… в любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами».
Кроме того, депутат рассказала, что древние украинские племена избирали правителей только в случае опасности, а когда она отступала — сразу свергали их.
Савченко уже не раз удивляла телезрителей своими выступлениями в эфире украинских телеканалов. Так, однажды она за 20 секунд она 11 раз выругалась матом, описывая ситуацию в стране.
В ходе программы Савченко заявила, что украинцам не нужна власть, и попыталась подкрепить свою мысль историческим фактами, однако переборщила с датами.
Надежда Савченко: «С прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры или там после нашей эры… в любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами».
Кроме того, депутат рассказала, что древние украинские племена избирали правителей только в случае опасности, а когда она отступала — сразу свергали их.
Савченко уже не раз удивляла телезрителей своими выступлениями в эфире украинских телеканалов. Так, однажды она за 20 секунд она 11 раз выругалась матом, описывая ситуацию в стране.
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