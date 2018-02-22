Войска вошли в Рио-де-Жанейро бороться с криминалом и насилием

Крупнейший город Бразилии оказался фактически на военном положении. Сенат страны постановил ввести в Рио-де-Жанейро армию. Власти объяснили, что это поможет побороть разгул преступности в мегаполисе.

Председатель Федерального сената Бразилии Эунисио Оливейра сообщал итоги голосования, за которым в прямом эфире следила вся страна. Верхняя палата парламента абсолютным большинством голосов одобрила ввод армии на территорию Рио-де-Жанейро. Сенаторы в один голос утверждают: пора положить конец беззаконию на улицах.



Эдуардо Лопес, сенатор: «Мы знаем, что борьба с преступностью — проблема не только Рио-де-Жанейро, а вообще всей страны. Но именно здесь, в самом крупном городе Бразилии, мы уже давно не можем навести порядок. Когда видишь, как неизвестные с автоматами грабят киоск с хот-догами — это уже перебор».



Инициатором указа выступил президент страны Мишел Темер. Он решил положить конец войне наркотороговцев, которые в последние месяцы то и дело устраивают перестрелки. На следующий день после принятия закона в город въехала первая партия военных. Такого здесь не было с 80-х годов. Теперь все полицейские, часть из которых, по неофициальным данным, повязана с наркодилерами, переходят в прямое подчинение армейцев.



Броневики и вооруженные до зубов автоматчики — новые реалии городской жизни. Патрули расставлены в основном в фавелах — трущобах Рио, где даже военные не чувствуют себя в безопасности. Досматривают всех, даже женщин и детей. Горожане, разумеется, недовольны. Люди считают, что оружием делу не поможешь, необходимо устраивать облавы на наркопритоны, а не грозить оружием всем подряд. Подробности — в репортаже корреспондента Ирины Коновой.