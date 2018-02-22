В Петербурге спустя 12 лет задержали фигуранта дела об убийстве студента-антифашиста

В Петербурге задержали последнего фигуранта дела об убийстве студента Тимура Качаравы в 2005 году.
Полиция задержала в Петербурге мужчину, который 11 лет находился в федеральном розыске по обвинению в убийстве и разжигании ненависти и вражды. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления МВД.
33-летнего мужчину зовут Александр Зенин, сообщает источник агентства. Известно, что Зенин — последний оставшийся на свободе фигурант дела об убийстве студента Тимура Качаравы. В те годы он возглавлял одну из местных экстремистских группировок.
Качарава погиб 13 ноября 2005 года, когда группа неизвестных напала на него и его товарища около книжного магазина на Лиговском проспекте. От полученных травм Тимур Качарава скончался на месте, его друг Максим Згибай получил тяжелые ранения, но остался жив. Это стало одним из самых резонансных преступлений на почве национальной вражды. Виновными в убийстве были признаны 8 человек, семерых из них приговорили к срокам от 2 до 12 лет лишения свободы. Последнего объявили в розыск, но следствие тогда не называло его имени.
33-летнего мужчину зовут Александр Зенин, сообщает источник агентства. Известно, что Зенин — последний оставшийся на свободе фигурант дела об убийстве студента Тимура Качаравы. В те годы он возглавлял одну из местных экстремистских группировок.
Качарава погиб 13 ноября 2005 года, когда группа неизвестных напала на него и его товарища около книжного магазина на Лиговском проспекте. От полученных травм Тимур Качарава скончался на месте, его друг Максим Згибай получил тяжелые ранения, но остался жив. Это стало одним из самых резонансных преступлений на почве национальной вражды. Виновными в убийстве были признаны 8 человек, семерых из них приговорили к срокам от 2 до 12 лет лишения свободы. Последнего объявили в розыск, но следствие тогда не называло его имени.
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