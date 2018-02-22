В Киеве «в рамках декоммунизации» переименовали Московский мост

Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный.
Как сообщает агентство «Укринформ», Киевский городской совет согласовал проект решения о переименовании моста Московского в Северный. Это делается в рамках общегосударственной политики декоммунизации, объявленной новыми властями Украины после госпереворота в 2014 году.
В рамках все той же декоммунизации Киевсовет голосовал за переименование улицы Анри Барбюса в улицу Василия Тютюнника, улицы Кировоградскую в улицу Владимира Брожки, улицы Ванды Василевской в честь известного украинского экономиста Богдана Гаврилишина, а парка Дружбы народов — в парк «Муромец».
Принятый Верховной радой Украины закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» вступил в силу в мае 2015 года.
В рамках все той же декоммунизации Киевсовет голосовал за переименование улицы Анри Барбюса в улицу Василия Тютюнника, улицы Кировоградскую в улицу Владимира Брожки, улицы Ванды Василевской в честь известного украинского экономиста Богдана Гаврилишина, а парка Дружбы народов — в парк «Муромец».
Принятый Верховной радой Украины закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» вступил в силу в мае 2015 года.
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