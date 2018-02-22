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    В Киеве «в рамках декоммунизации» переименовали Московский мост

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Старостенко
    В Киеве «в рамках декоммунизации» переименовали Московский мост

    В Киеве «в рамках декоммунизации» переименовали Московский мост

    В Киеве «в рамках декоммунизации» переименовали Московский мост
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Старостенко

    • Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный.

    Как сообщает агентство «Укринформ», Киевский городской совет согласовал проект решения о переименовании моста Московского в Северный. Это делается в рамках общегосударственной политики декоммунизации, объявленной новыми властями Украины после госпереворота в 2014 году.

    В рамках все той же декоммунизации Киевсовет голосовал за переименование улицы Анри Барбюса в улицу Василия Тютюнника, улицы Кировоградскую в улицу Владимира Брожки, улицы Ванды Василевской в честь известного украинского экономиста Богдана Гаврилишина, а парка Дружбы народов — в парк «Муромец».

    Принятый Верховной радой Украины закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» вступил в силу в мае 2015 года.

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