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    Ненавидящий соседей жилец две недели гадил им из дыры в потолке

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    Ненавидящий соседей жилец две недели гадил им из дыры в потолке

    Ненавидящий соседей жилец две недели гадил им из дыры в потолке

    В одной из многоэтажек Ростова-на-Дону конфликт с соседями закончился порчей имущества и возбуждением уголовного дела.

    Инцидент произошел между соседями в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону. Один из жильцов, дождавшись, когда соседи этажом ниже уедут в отпуск, просверлил перфоратором дыру в полу и вывел туда сливную трубу своего унитаза. Конструкцией ростовчанин пользовался около двух недель.

    Вернувшиеся соседи, оправившись от шока, обратились в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает портал «Блокнот».

    Все это произошло после того, как от «унитазного изобретателя» ушла жена: женщина, долгое время пытавшаяся помирить мужчин, не выдержала и подала на развод. Так что пенсионер мстил соседу в одиночестве. Теперь ему грозит судебное разбирательство.

    Местные жители, узнав об инциденте в соцсетях, посоветовали мужчине воспользоваться помощью психолога, чтобы снять деструктивную агрессию.

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