Авторов рекламы к 23 Февраля обвинили в разжигании ненависти к женщинам

В центре скандала оказалась сеть магазинов бытовой техники, которая в своем рекламном ролике «предложила» увозить женщин в лес за банальные подарки к 23 Февраля.

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Вирусная реклама сети магазинов бытовой техники из Владивостока быстро распространилась в соцсетях. Ролик похож на триллер: мужчина везет в багажнике автомобиля в лес связанную женщину. В лесу он бросает ее в сугроб, дает ей лопату и приказывает копать. В яме будет похоронен неудачный подарок ко Дню защитника Отечества — носки. Рядом другая женщина так же зарывает пену для бритья. Мораль: покупайте своим мужчинам подарки подороже.



Реклама вызвала волну возмущения и критики, и пиарщики торговой сети поспешили ролик удалить. Многие женщины сочли видео оскорбительным, хотя нашлись и те, кто призвал не усложнять и отнестись к рекламе с юмором.



Юристы же считают, что создателей спорного ролика вполне можно привлечь к ответственности за разжигание ненависти. Впрочем, пока среди противников такого интернет-маркетинга не нашлось тех, кто готов пойти в суд.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.