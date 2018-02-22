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    Авторов рекламы к 23 Февраля обвинили в разжигании ненависти к женщинам. Владивосток, реклама, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвторов рекламы к 23 Февраля обвинили в разжигании ненависти к женщинам

    Авторов рекламы к 23 Февраля обвинили в разжигании ненависти к женщинам

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    Авторов рекламы к 23 Февраля обвинили в разжигании ненависти к женщинам

    Авторов рекламы к 23 Февраля обвинили в разжигании ненависти к женщинам

    Авторов рекламы к 23 Февраля обвинили в разжигании ненависти к женщинам

      В центре скандала оказалась сеть магазинов бытовой техники, которая в своем рекламном ролике «предложила» увозить женщин в лес за банальные подарки к 23 Февраля.

      Вирусная реклама сети магазинов бытовой техники из Владивостока быстро распространилась в соцсетях. Ролик похож на триллер: мужчина везет в багажнике автомобиля в лес связанную женщину. В лесу он бросает ее в сугроб, дает ей лопату и приказывает копать. В яме будет похоронен неудачный подарок ко Дню защитника Отечества — носки. Рядом другая женщина так же зарывает пену для бритья. Мораль: покупайте своим мужчинам подарки подороже.

      Реклама вызвала волну возмущения и критики, и пиарщики торговой сети поспешили ролик удалить. Многие женщины сочли видео оскорбительным, хотя нашлись и те, кто призвал не усложнять и отнестись к рекламе с юмором.

      Юристы же считают, что создателей спорного ролика вполне можно привлечь к ответственности за разжигание ненависти. Впрочем, пока среди противников такого интернет-маркетинга не нашлось тех, кто готов пойти в суд.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

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