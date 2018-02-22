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    Большинство украинцев проголосовали бы за Тимошенко на выборах президента

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Вовк
    Большинство украинцев проголосовали бы за Тимошенко на выборах президента

    Большинство украинцев проголосовали бы за Тимошенко на выборах президента

    Большинство украинцев проголосовали бы за Тимошенко на выборах президента
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Вовк

    • Результаты проведенного на Украине соцопроса показали, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко победила бы Петра Порошенко во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время.

    Согласно данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», за лидера «Батькивщины» готовы проголосовать 30% избирателей, Порошенко поддержали бы только 23%.

    Тимошенко занимает первое место и в президентском рейтинге первого тура — за нее проголосовали бы 18,7% респондентов. За действующего президента Порошенко свои голоса отдали бы 15,6% опрошенных. Третье место досталось сопредседателю фракции «Оппозиционный блок» Юрию Бойко, за которого готовы проголосовать 11,7% украинцев.

    За ним идет глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, а замыкает пятерку лидеров руководитель «Радикальной партии» Олег Ляшко.

    Очередные выборы президента Украины запланированы на весну 2019 года. Тимошенко и Порошенко возглавляют президентские рейтинги на протяжении долгого времени.






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