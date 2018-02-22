Большинство украинцев проголосовали бы за Тимошенко на выборах президента

Результаты проведенного на Украине соцопроса показали, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко победила бы Петра Порошенко во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время.

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Согласно данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», за лидера «Батькивщины» готовы проголосовать 30% избирателей, Порошенко поддержали бы только 23%.



Тимошенко занимает первое место и в президентском рейтинге первого тура — за нее проголосовали бы 18,7% респондентов. За действующего президента Порошенко свои голоса отдали бы 15,6% опрошенных. Третье место досталось сопредседателю фракции «Оппозиционный блок» Юрию Бойко, за которого готовы проголосовать 11,7% украинцев.



За ним идет глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, а замыкает пятерку лидеров руководитель «Радикальной партии» Олег Ляшко.



Очередные выборы президента Украины запланированы на весну 2019 года. Тимошенко и Порошенко возглавляют президентские рейтинги на протяжении долгого времени.













