Сбор патриотов: в Подмосковье стартовал форум юнармейцев

Сегодня в подмосковном парке «Патриот» открылся первый Всероссийский молодежный форум «Я — Юнармия». Он продлится 2 дня. За это время участники обсудят работу движения и посетят мастер-классы .

На церемонии патриотическом форума заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что участниками движения «Юнармия» стали около 200 тысяч юношей и девушек.



Николай Панков, заместитель министра обороны РФ: «Юнармейское движение — молодое, оно активно развивается и на сегодняшний день насчитывает в своих рядах около 200 тысяч человек».



Панков поприветствовал участников форума от имени главы Минобороны Сергея Шойгу и пожелал успешной и плодотворной работы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.