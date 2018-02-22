Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Сбор патриотов: в Подмосковье стартовал форум юнармейцев. дети и подростки, Минобороны РФ, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСбор патриотов: в Подмосковье стартовал форум юнармейцев

    Сбор патриотов: в Подмосковье стартовал форум юнармейцев

    комментировать
    Сбор патриотов: в Подмосковье стартовал форум юнармейцев

    Сбор патриотов: в Подмосковье стартовал форум юнармейцев

    Сбор патриотов: в Подмосковье стартовал форум юнармейцев

      Сегодня в подмосковном парке «Патриот» открылся первый Всероссийский молодежный форум «Я — Юнармия». Он продлится 2 дня. За это время участники обсудят работу движения и посетят мастер-классы.

      На церемонии патриотическом форума заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что участниками движения «Юнармия» стали около 200 тысяч юношей и девушек.

      Николай Панков, заместитель министра обороны РФ: «Юнармейское движение — молодое, оно активно развивается и на сегодняшний день насчитывает в своих рядах около 200 тысяч человек».

      Панков поприветствовал участников форума от имени главы Минобороны Сергея Шойгу и пожелал успешной и плодотворной работы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru