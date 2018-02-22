Отрыв башки: на показе в Милане модели вынесли на подиум свои головы

Дизайнер дома моды Gucci Алессандро Мишель представил в Милане новую коллекцию под названием «Киборг». На подиум некоторые модели вышли с копиями своих голов в руках.
Подиумную платформу и зал, где проходила демонстрация, оформили в стиле операционной, где были расставлены даже настоящие больничные осветительные приборы и хирургические койки.
Модели выходили к публике не только с головами в руках, они проносили перед зрителями змей, хамелеонов и муляжи маленьких драконов, у одной из девушек на лбу был «третий глаз», а у мужчины из прически торчали рога фавна.
Автор нарядов Алессандро Мишель заявил, что его коллекция посвящена отношениям между тем, кто мы есть, и тем, кем мы становимся или хотим стать. «Мы все — Франкенштейны своей жизни», — заявил дизайнер.
Пользователи Интернета с юмором восприняли предложенные кутюрье костюмы и начали придумывать анекдоты по мотивам модного показа.
Модели выходили к публике не только с головами в руках, они проносили перед зрителями змей, хамелеонов и муляжи маленьких драконов, у одной из девушек на лбу был «третий глаз», а у мужчины из прически торчали рога фавна.
Автор нарядов Алессандро Мишель заявил, что его коллекция посвящена отношениям между тем, кто мы есть, и тем, кем мы становимся или хотим стать. «Мы все — Франкенштейны своей жизни», — заявил дизайнер.
Пользователи Интернета с юмором восприняли предложенные кутюрье костюмы и начали придумывать анекдоты по мотивам модного показа.
На показе Gucci модели вышли на подиум со своими головами в руках.— Артём Дерягин (@DerArto) 22 февраля 2018 г.
— Валера, выходи на подиум!
— Я одежду, в которой должен был выходить, дома забыл.
— А голову ты дома не забыл?
— Нет. pic.twitter.com/RdEXT2bVcz
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