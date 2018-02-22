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    Отрыв башки: на показе в Милане модели вынесли на подиум свои головы

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    • Фото: Reuters © 2018, Tony Gentile
    Отрыв башки: на показе в Милане модели вынесли на подиум свои головы

    Отрыв башки: на показе в Милане модели вынесли на подиум свои головы

    Отрыв башки: на показе в Милане модели вынесли на подиум свои головы
  • Фото: Reuters © 2018, Tony Gentile

    • Дизайнер дома моды Gucci Алессандро Мишель представил в Милане новую коллекцию под названием «Киборг». На подиум некоторые модели вышли с копиями своих голов в руках.

    Подиумную платформу и зал, где проходила демонстрация, оформили в стиле операционной, где были расставлены даже настоящие больничные осветительные приборы и хирургические койки.

    Модели выходили к публике не только с головами в руках, они проносили перед зрителями змей, хамелеонов и муляжи маленьких драконов, у одной из девушек на лбу был «третий глаз», а у мужчины из прически торчали рога фавна.

    Автор нарядов Алессандро Мишель заявил, что его коллекция посвящена отношениям между тем, кто мы есть, и тем, кем мы становимся или хотим стать. «Мы все — Франкенштейны своей жизни», — заявил дизайнер.

    Пользователи Интернета с юмором восприняли предложенные кутюрье костюмы и начали придумывать анекдоты по мотивам модного показа.


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