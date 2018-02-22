Отрыв башки: на показе в Милане модели вынесли на подиум свои головы

На показе Gucci модели вышли на подиум со своими головами в руках.

— Валера, выходи на подиум!

— Я одежду, в которой должен был выходить, дома забыл.

— А голову ты дома не забыл?

— Нет. pic.twitter.com/RdEXT2bVcz — Артём Дерягин (@DerArto) 22 февраля 2018 г.

Подиумную платформу и зал, где проходила демонстрация, оформили в стиле операционной, где были расставлены даже настоящие больничные осветительные приборы и хирургические койки.Модели выходили к публике не только с головами в руках, они проносили перед зрителями змей, хамелеонов и муляжи маленьких драконов, у одной из девушек на лбу был «третий глаз», а у мужчины из прически торчали рога фавна.Автор нарядов Алессандро Мишель заявил, что его коллекция посвящена отношениям между тем, кто мы есть, и тем, кем мы становимся или хотим стать. «Мы все — Франкенштейны своей жизни», — заявил дизайнер.Пользователи Интернета с юмором восприняли предложенные кутюрье костюмы и начали придумывать анекдоты по мотивам модного показа.