Должников по алиментам признают безвестно отсутствующими

Госдума приняла в третьем чтении проект закона, согласно которому должники по алиментам могут быть признаны безвестно отсутствующими. Это позволит их детям получать пенсию по потере кормильца.
Как пояснил глава профильного комитета палаты по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, закон «направлен на упрощение порядка признания должника по алиментам безвестно отсутствующим, что предоставит право его несовершеннолетним детям и другим нетрудоспособным иждивенцам получать ежемесячную пенсию по случаю потери кормильца».
Согласно закону, если должника по алиментам не нашли в течение одного года со дня получения последних сведений и место его нахождения не установлено, то судебный пристав обязан проинформировать взыскателя о безрезультатности розыска. После этого должник в судебном порядке признается пропавшим без вести.
При этом его имущество может быть передано в доверительное управление, а сам он может быть снят с регистрации в жилом помещении собственником помещения. Другими словами, признание безвестно отсутствующим сделает его фактически ограниченно дееспособным, сообщает ТАСС.
Согласно закону, если должника по алиментам не нашли в течение одного года со дня получения последних сведений и место его нахождения не установлено, то судебный пристав обязан проинформировать взыскателя о безрезультатности розыска. После этого должник в судебном порядке признается пропавшим без вести.
При этом его имущество может быть передано в доверительное управление, а сам он может быть снят с регистрации в жилом помещении собственником помещения. Другими словами, признание безвестно отсутствующим сделает его фактически ограниченно дееспособным, сообщает ТАСС.
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