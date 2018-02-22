Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в Европе

Заболеваемость корью в Европе выросла за 2017 год в 3 раза, сообщили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в ряде европейских стран. Заболеваемость корью в Европе выросла за прошедший год в 3 раза, сообщает ведомство со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
Из сообщения Роспотребнадзора: «По данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) от 20 февраля 2018 года, число случаев заболеваний корью в Европе по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом выросла в 3 раза и составила более 21 тысячи случаев инфекции. В текущем году эпидемическое неблагополучие по кори продолжается в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине».
В ведомстве призвали россиян учитывать эту информацию при планировании поездок в Европу.
По данным ВОЗ, опубликованным на этой неделе, в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев заболевания корью, 35 больных умерли. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Румынии, Италии и на Украине. Распространение заболевания связывают с перебоями в поставках вакцин и недоступностью прививок для части населения, особенно для социально незащищенных групп.
Из сообщения Роспотребнадзора: «По данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) от 20 февраля 2018 года, число случаев заболеваний корью в Европе по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом выросла в 3 раза и составила более 21 тысячи случаев инфекции. В текущем году эпидемическое неблагополучие по кори продолжается в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине».
В ведомстве призвали россиян учитывать эту информацию при планировании поездок в Европу.
По данным ВОЗ, опубликованным на этой неделе, в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев заболевания корью, 35 больных умерли. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Румынии, Италии и на Украине. Распространение заболевания связывают с перебоями в поставках вакцин и недоступностью прививок для части населения, особенно для социально незащищенных групп.
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