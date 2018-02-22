«Однажды…» на НТВ: главная роль Сергея Гармаша, история династии Котёночкиных и «Анна Каренина» в Корее

В субботу, 24 февраля, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся знаменитый актер Сергей Гармаш, Алексей и Екатерина Котёночкины, а также звезда мюзикла «Анна Каренина» Андрей Александринин.
В грядущий понедельник, 26 февраля, на НТВ состоится долгожданная премьера детективного триллера «По ту сторону смерти», главные роли в котором исполнили Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова. В интервью для программы «Однажды…» народный артист в подробностях расскажет о случайном решении поступать в театральное училище, первых глотках свободы и начале взрослой жизни, а также дебютном появлении на большом экране. Популярный актер театра и кино поведает романтическую историю знакомства с супругой, вспомнит серьезный разговор с дочерью о театральной карьере и любовь к искусству фотографии. Также Сергей признается в том, считает ли себя главой семьи и чего боится на самом деле.
В рамках авторского проекта о своем «Однажды…» расскажут и известные представители династии Котёночкиных — Алексей и Екатерина, сын и внучка легендарного режиссера и художника-мультипликатора Вячеслава Котёночкина. Алексей признается, что работать с прославленным отцом было крайне трудно и конфликты в их творческом тандеме происходили по любому поводу, а также раскроет тайну своего участия в мультфильме «Лягушка-Путешественница». А Екатерина вспомнит чересчур строгое воспитание отца, его тяжелую реакцию на смерть Вячеслава Котёночкина и назовет причину, по которой семье пришлось продать наследство именитого режиссера — просторную квартиру на окраине Москвы. Помимо этого, Екатерина расскажет, почему, трижды будучи замужем, всегда делала выбор в пользу родной фамилии, и каким запомнила знаменитого дедушку.
В новом выпуске телезрители узнают о серьезном культурном прорыве — впервые в индустрии развлечений права на постановку русского мюзикла купили за границей. Именно так постановка по бессмертному произведению Льва Толстого «Анна Каренина» появилась на просторах Кореи. Экскурсию по культурному эпицентру Сеула и закулисью мюзикла по-корейски эксклюзивно проведет Андрей Александринин — безусловная звезда отечественных музыкальных шоу.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.
В рамках авторского проекта о своем «Однажды…» расскажут и известные представители династии Котёночкиных — Алексей и Екатерина, сын и внучка легендарного режиссера и художника-мультипликатора Вячеслава Котёночкина. Алексей признается, что работать с прославленным отцом было крайне трудно и конфликты в их творческом тандеме происходили по любому поводу, а также раскроет тайну своего участия в мультфильме «Лягушка-Путешественница». А Екатерина вспомнит чересчур строгое воспитание отца, его тяжелую реакцию на смерть Вячеслава Котёночкина и назовет причину, по которой семье пришлось продать наследство именитого режиссера — просторную квартиру на окраине Москвы. Помимо этого, Екатерина расскажет, почему, трижды будучи замужем, всегда делала выбор в пользу родной фамилии, и каким запомнила знаменитого дедушку.
В новом выпуске телезрители узнают о серьезном культурном прорыве — впервые в индустрии развлечений права на постановку русского мюзикла купили за границей. Именно так постановка по бессмертному произведению Льва Толстого «Анна Каренина» появилась на просторах Кореи. Экскурсию по культурному эпицентру Сеула и закулисью мюзикла по-корейски эксклюзивно проведет Андрей Александринин — безусловная звезда отечественных музыкальных шоу.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.
Комментарии