Российские офицеры получили секретные телефоны за 115 тысяч рублей

Офицерам армии, обладающим допуском к секретным документам, начали выдавать защищенные мобильные телефоны отечественного производства.
Как пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны, устройства, изготовленные ФГУП «Научно-технический центр „Атлас“», получили в конце прошлого года офицеры ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад.
Каждый гаджет стоит 115 тысяч рублей. Аппарат выполнен в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой и оснащен цветным дисплеем и MP3-плеером. Вес устройства — 130 граммов.
Отмечается, что новый телефон может выдерживать перепад температур от минус 20 до плюс 50 градусов и принимать звонки даже после получасового погружения в воду. Устройство оснащено специальным блоком, шифрующим сигнал, и способно выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций через обычные сотовые сети, в том числе из-за границы. При активации режима пропажи происходит экстренное удаление ключей шифрования. Работает телефон с SIM-картами «Мегафона».
Телефон выпускается ограниченной партией — около 100 штук в год, каждый экземпляр собирается вручную.
Каждый гаджет стоит 115 тысяч рублей. Аппарат выполнен в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой и оснащен цветным дисплеем и MP3-плеером. Вес устройства — 130 граммов.
Отмечается, что новый телефон может выдерживать перепад температур от минус 20 до плюс 50 градусов и принимать звонки даже после получасового погружения в воду. Устройство оснащено специальным блоком, шифрующим сигнал, и способно выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций через обычные сотовые сети, в том числе из-за границы. При активации режима пропажи происходит экстренное удаление ключей шифрования. Работает телефон с SIM-картами «Мегафона».
Телефон выпускается ограниченной партией — около 100 штук в год, каждый экземпляр собирается вручную.
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