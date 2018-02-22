Госдума продлила дачную амнистию до весны 2020 года

Сегодня Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года. Авторы документа объяснили необходимость пролонгации ныне действующего закона тем, что еще сотни тысяч человек не успели воспользоваться своим правом, хотя его предоставили россиянам еще в 2006 году.
У Алёны Мирошниченко классический случай для дачной амнистии. Участком и домом семья владеет с советских времен. Дом, конечно, перестроили уже, но юридический статус остался прежним, а законы изменились. И получилось, что дача уже вроде как и не своя.
Алёна Мирошниченко: «У меня самозастрой есть. Мой дед еще при Советском Союзе построил дом и, конечно, никак его не оформил, потому что тогда это считалось дачей, зачем было это все оформлять».
Сегодня все капитальные объекты на дачном участке должны быть зарегистрированы. И это не только для того, чтобы налоги с дачников брать. Регистрация — это подтверждение прав собственности. Без нее дачу теперь не продать, не подарить, не завещать. Ее вообще могут снести по решению суда как незаконную постройку. Алёна все это прекрасно понимает и еще 8 лет назад попыталась все законно оформить, но тогда эта система была еще настолько не отработана, что на сбор необходимых документов ушло полгода, а все равно не получилось. Попытка №2, похоже, уже не станет пыткой.
Алёна Мирошниченко: «Я консультировалась в кадастре, мне объяснили, что сейчас для регистрации мне понадобится минимальный пакет документов: свидетельство на землю, декларация о том, что я построила жилой дом, заполняется самостоятельно, от руки, прямо на месте, не нужны ни консультации юристов, ни нотариусы».
Теперь в процессе регистрации не надо получать второе высшее образование. Самая простая инструкция размещена на сайте многофункционального центра предоставления госуслуг: обратитесь к нам, все объясним, и практически все сами сделаем. Подробности — репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
Алёна Мирошниченко: «У меня самозастрой есть. Мой дед еще при Советском Союзе построил дом и, конечно, никак его не оформил, потому что тогда это считалось дачей, зачем было это все оформлять».
Сегодня все капитальные объекты на дачном участке должны быть зарегистрированы. И это не только для того, чтобы налоги с дачников брать. Регистрация — это подтверждение прав собственности. Без нее дачу теперь не продать, не подарить, не завещать. Ее вообще могут снести по решению суда как незаконную постройку. Алёна все это прекрасно понимает и еще 8 лет назад попыталась все законно оформить, но тогда эта система была еще настолько не отработана, что на сбор необходимых документов ушло полгода, а все равно не получилось. Попытка №2, похоже, уже не станет пыткой.
Алёна Мирошниченко: «Я консультировалась в кадастре, мне объяснили, что сейчас для регистрации мне понадобится минимальный пакет документов: свидетельство на землю, декларация о том, что я построила жилой дом, заполняется самостоятельно, от руки, прямо на месте, не нужны ни консультации юристов, ни нотариусы».
Теперь в процессе регистрации не надо получать второе высшее образование. Самая простая инструкция размещена на сайте многофункционального центра предоставления госуслуг: обратитесь к нам, все объясним, и практически все сами сделаем. Подробности — репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
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