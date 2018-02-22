Свитшоты и худи с изображением легенд: УАЗ выпустил коллекцию одежды

Отечественный производитель внедорожников УАЗ решил заехать на модный подиум. Завод выпустил линию дизайнерской одежды и открыл интернет-магазин .

Покупателям предлагаются толстовки, футболки, спортивные штаны и любимые хиспстерами свитшоты и худи. На них, как сказано, изображены две легенды — внедорожник УАЗ или боксер Кости Цзю, а также есть надпись «Никогда не сдавайся».



Авторы коллекции призывают вспомнить, сколько знаменательных поворотов судьбы связано с УАЗом, и обещают, что вы всегда найдете, куда применить неиссякаемую энергию.