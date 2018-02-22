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    Свитшоты и худи с изображением легенд: УАЗ выпустил коллекцию одежды. автомобильная промышленность, мода, одежда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСвитшоты и худи с изображением легенд: УАЗ выпустил коллекцию одежды

    Свитшоты и худи с изображением легенд: УАЗ выпустил коллекцию одежды

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    Свитшоты и худи с изображением легенд: УАЗ выпустил коллекцию одежды

    Свитшоты и худи с изображением легенд: УАЗ выпустил коллекцию одежды

    Свитшоты и худи с изображением легенд: УАЗ выпустил коллекцию одежды

      Отечественный производитель внедорожников УАЗ решил заехать на модный подиум. Завод выпустил линию дизайнерской одежды и открыл интернет-магазин.

      Покупателям предлагаются толстовки, футболки, спортивные штаны и любимые хиспстерами свитшоты и худи. На них, как сказано, изображены две легенды — внедорожник УАЗ или боксер Кости Цзю, а также есть надпись «Никогда не сдавайся».

      Авторы коллекции призывают вспомнить, сколько знаменательных поворотов судьбы связано с УАЗом, и обещают, что вы всегда найдете, куда применить неиссякаемую энергию.

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