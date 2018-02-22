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    В Сирии 12 мирных жителей погибли при ударе коалиции США

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    • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh
    В Сирии 12 мирных жителей погибли при ударе коалиции США

    В Сирии 12 мирных жителей погибли при ударе коалиции США

    В Сирии 12 мирных жителей погибли при ударе коалиции США
  • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh

    • Мирные сирийцы погибли в результате удара возглавляемой США коалиции в провинции Дейр-эз-Зор.

    Международная коалиция нанесла авиаудары по деревне Хажин на северо-востоке Сирии.

    В результате погибли 12 мирных жителей. Еще несколько десятков человек получили ранения. Как сообщает агентство SANA, в ближайшее время число погибших в результате атаки может увеличиться.

    Отметим, что удары возглавляемой США коалиции уже не раз приводили к гибели сирийских военных и гражданских. Дамаске же обвинял Запад в поддержке террористов и призывал СБ ООН «немедленно остановить чудовищные преступления незаконной коалиции».

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