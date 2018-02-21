Небензя в ООН призвал коллегу из США соблюдать «элементарные приличия»

Постпред России в ООН Василий Небензя публично осадил представительницу США Никки Хейли.
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Российский постпред призвал американскую коллегу «соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия» и напомнил Хейли, что в России есть законно избранный президент, а не режим.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия».
Также Небензя подчеркнул, что «в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет», передает РИА Новости.
Кроме того, Небензя отметил, что сегодня мир «находится в процессе становления нового, более справедливого демократического полицентричного мироустройства», суть которого заключается в «появлении и укреплении новых центров экономической мощи и политического влияния». По словам постпреда РФ, некоторым государствам «трудно принять очевидную вещь».
Так постпред РФ ответил на выступление Хейли на заседании Совбеза ООН, посвященном уставу организации. Постпред США заявила, что некоторые страны «часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение», и обвинила «режим Путина» в дестабилизации ситуации на востоке Украины.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия».
Также Небензя подчеркнул, что «в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет», передает РИА Новости.
Кроме того, Небензя отметил, что сегодня мир «находится в процессе становления нового, более справедливого демократического полицентричного мироустройства», суть которого заключается в «появлении и укреплении новых центров экономической мощи и политического влияния». По словам постпреда РФ, некоторым государствам «трудно принять очевидную вещь».
Так постпред РФ ответил на выступление Хейли на заседании Совбеза ООН, посвященном уставу организации. Постпред США заявила, что некоторые страны «часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение», и обвинила «режим Путина» в дестабилизации ситуации на востоке Украины.
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