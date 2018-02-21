Британский самолет управления нанесением ударов заметили у границ РФ

Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов ВВС Великобритании совершил многочасовой полет у границ Калининградской области.
Sentinel R.1 поднялся в воздух с английской базы Уоддингтон, а потом летал по периметру границ Калининградской области, курсируя в воздушном пространстве Польши и Литвы и над акваторией Балтийского моря. Как сообщает «Интерфакс», разведывательный полет продолжался несколько часов.
Отметим, что разведывательные самолеты стран НАТО регулярно замечают у границ России, в том числе рядом с Калининградской областью и Крымом. Так, только 20 февраля стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил полет у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.
Отметим, что разведывательные самолеты стран НАТО регулярно замечают у границ России, в том числе рядом с Калининградской областью и Крымом. Так, только 20 февраля стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил полет у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.
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