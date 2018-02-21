Дворцы, дачи, ворота: забытые петербургские памятники спасут льготной арендой

В Законодательном собрании Петербурга в третьем чтении был принят закон о льготной аренде объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Такая система уже действует в столице, когда бизнес за копейки получает здание, но обязан отремонтировать его за свой счет.

Арендовать памятники по рублю за квадратный метр в месяц пользователям дадут после того, как они победят на конкурсе, а потом за два года сделают проект и за пять лет реставрацию-приспособление. Этот период придется оплачивать по рыночной стоимости, которая должна стать своего рода стимулом для скорейшего выполнения обязательств. Льготная ставка наступит только после того, как работу примет комитет по охране памятников Петербурга.



Сергей Макаров, председатель Комитета по государственному использованию и охране памятников Петербурга: «Мы не будем выставлять на торги выявленные объекты культурного наследия, судьба которых непонятна. Это такое пограничное состояние между памятником и непамятником. Только объект культурного наследия, включенный в реестр. Чтобы не было иллюзий, что я сейчас экспертизку сделаю, сниму и получу. Такого не будет».



Сергей Макаров — поклонник деревянного зодчества. Чиновник надеется, что благодаря этой программе удастся спасти такие шедевры. Среди них — дача Кочкина в Сестрорецке. Значились в перечне и дача Павлова, и загородный дом Змигродского, но из-за жилого статуса из этого списка они оказались исключены. Впрочем, реестр, включивший 30 памятников, может меняться. В основном, это давно брошенные здания разных эпох, стилей и назначений.



Корреспондент НТВ Катерина Правдина составила реестр петербургских зданий, которым срочно требуется уход, и узнала, как обезопасят историческое наследие от излишне ретивых инвесторов.



Подробности — в репортаже НТВ.