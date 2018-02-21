В Великобритании запустили автобус с агитацией против Brexit

Противники выхода Великобритании из Евросоюза пытаются убедить жителей королевства, поддержавших Brexit, проголосовать заново — но уже за сохранение членства в ЕС. Ради этого в ход пустили «секретное» оружие — красный автобус, на котором крупным шрифтом написано, во сколько стране обойдется развод с единой Европой.

Автобус, на котором написано «Brexit будет стоить нам два миллиарда фунтов стерлингов в неделю», отправился сегодня из центра Лондона по стране. Арендовать его для агитбригады стоило 16 тысяч фунтов — эту сумму британское правительство будет тратить на Brexit каждые четыре секунды. Таковы примерные экономические потери страны после выхода из единого европейского рынка. Кампания называется: «А оно того стоит?».



Автобус этот — пародия на тот, в котором колесил по стране Борис Джонсон два года назад. Машину Бориса тогда называли «бряцающей» — сейчас называют «брешущей». На боку того автобуса было написано, что Британия будет экономить 350 миллионов фунтов в неделю на чиновниках Евросоюза. Это оказалось преувеличением — в 350 миллионов раз. Появилась даже компьютерная игра, в которой нужно создать собственный «автобус брехни» и написать на его боку любую ложь, например: «Русские хакеры сделали это».



Денежные суммы, оказывается, самый надежный метод агитации в Великобритании. В России, например, исторически агитировали за какие-то идеалы — мир, труд, равенство и братство. А здесь убедительней цифры. На одном автобусе писали 350 миллионов в неделю, на другом пишут — два миллиарда в неделю. В любом случае деньги это хоть и большие, но нарисованные, как похлебка на холсте папы Карло.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.







