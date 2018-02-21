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    Российские призывники и контрактники будут проходить психологический отбор

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    Российские призывники и контрактники будут проходить психологический отбор

    Российские призывники и контрактники будут проходить психологический отбор

    Госдума приняла закон о проведении психологического отбора граждан РФ при призыве на военную службу, в войска Росгвардии, при поступлении в военные профессиональные образовательные организации, а также проведении психологического отбора российских и иностранных граждан при поступлении на военную службу по контракту.

    Российские призывники, контрактники, а также абитуриенты военных вузов и других образовательных учреждений теперь будут проходить профессиональный психологический отбор.

    В соответствие с прохождением тестов психологи будут выносить одно из заключений о профессиональной пригодности: «рекомендуется в первую очередь» (первая категория); «рекомендуется» (вторая категория); «рекомендуется условно» (третья категория) и «не рекомендуется» (четвертая категория).

    Граждане, отнесенные к последней категории, не могут быть приняты на военную службу по контракту или поступить в мобилизационный людской резерв, отмечается в тексте закона.

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