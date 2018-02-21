Российские призывники и контрактники будут проходить психологический отбор

Госдума приняла закон о проведении психологического отбора граждан РФ при призыве на военную службу, в войска Росгвардии, при поступлении в военные профессиональные образовательные организации, а также проведении психологического отбора российских и иностранных граждан при поступлении на военную службу по контракту.

Российские призывники, контрактники, а также абитуриенты военных вузов и других образовательных учреждений теперь будут проходить профессиональный психологический отбор.



В соответствие с прохождением тестов психологи будут выносить одно из заключений о профессиональной пригодности: «рекомендуется в первую очередь» (первая категория); «рекомендуется» (вторая категория); «рекомендуется условно» (третья категория) и «не рекомендуется» (четвертая категория).



Граждане, отнесенные к последней категории, не могут быть приняты на военную службу по контракту или поступить в мобилизационный людской резерв, отмечается в тексте закона.