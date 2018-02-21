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    Глава минфина Венесуэлы представит в Москве национальную криптовалюту. Венесуэла, криптовалюты, нефть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава минфина Венесуэлы представит в Москве национальную криптовалюту

    Глава минфина Венесуэлы представит в Москве национальную криптовалюту

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    Глава минфина Венесуэлы представит в Москве национальную криптовалюту

    Глава минфина Венесуэлы представит в Москве национальную криптовалюту

    Глава минфина Венесуэлы представит в Москве национальную криптовалюту

      На второй день после запуска собственной криптовалюты под названием El Petro представители Венесуэлы приехали обсудить ее с Россией.

      В посольстве Венесуэлы сообщили, что министр финансов страны Симон Серпа находится с визитом в Москве и в российском министерстве финансов будет говорить о запуске венесуэльской криптовалюты.

      смотретьВенесуэла запустила в обращение криптовалюту El Petro
      Венесуэла запустила в обращение криптовалюту El Petro
      Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что на предварительной продаже петро уже удалось заработать 735 млн долларов. Для большей убедительности Мадуро потребовал от государственной нефтяной компании продавать часть продукции только за петро.

      В ноябре прошлого года Россия согласилась реструктурировать долг Венесуэлы, который составляет более 3 млрд долларов. Выплаты распределены на 10 лет. Кроме того, государственная нефтяная компания Венесуэлы получила от «Роснефти» почти 6 млрд долларов авансов.

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