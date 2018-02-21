В ЦИК разъяснили правила голосования не по месту прописки

Почти миллион россиян планируют проголосовать на президентских выборах не по месту постоянной прописки, а по месту пребывания, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова напомнила: чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно написать заявление в территориальную избирательную комиссию, в МФЦ или на портал госуслуг. Чуть позже можно будет обращаться непосредственно на ближайший к дому избирательный участок, чтобы внести в список свою фамилию.



Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский сегодня отправился на ВДНХ, где посетил выставку «Охота и рыболовство». Долго присматривался к валенкам и в итоге купил сразу 2 пары.



Кандидат в президенты от партии «Яблоко» Григорий Явлинский сегодня общался с молодыми учеными. Речь шла о финансировании фундаментальных и прикладных исследований, об «утечке мозгов», о реформе Академии наук. Также Явлинский ответил на вопросы, касающиеся политики.



В региональный предвыборный штаб Владимира Путина в Петербурге сегодня пригласили представителей творческих союзов города. Встречу с ними проводил Николай Цискаридзе, доверенное лицо Путина. Цискаридзе интересовался проблемами коллег, затем объяснил, почему 18 марта он намерен пойти на выборы.



Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин сегодня возложил цветы к памятнику Карлу Марксу на Театральной площади Москвы. Там Сурайкин произнес речь, в которой превозносил учение Маркса и социализм как государственный строй.