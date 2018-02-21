Заехавший в подземный переход петербуржец объяснился с полицейскими

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62-летний мужчина, въехавший на внедорожнике в подземный переход станции метро «Московская» объясняет полицейским мотивы своего поступка.
Водитель внедорожника въехал в переход станции метро «Московская» намеренно. Пенсионер якобы пытался испытать возможности своей машины. Как сообщили в правоохранительных органах, сейчас он находится в отделе полиции.
Неординарный поступок владельца иномарки поразил пешеходов. По их словам, сначала он въехал на тротуар, спустился по ступеням вниз и совершил несколько маневров под землей. Однако самостоятельно выбраться на поверхность водитель не смог. Для этого пришлось задействовать сотрудников МЧС.
Известно, что никто не пострадал. Однако вход на станцию со стороны Авиационной улицы был временно закрыт. На работу метрополитена инцидент не повлиял.
Неординарный поступок владельца иномарки поразил пешеходов. По их словам, сначала он въехал на тротуар, спустился по ступеням вниз и совершил несколько маневров под землей. Однако самостоятельно выбраться на поверхность водитель не смог. Для этого пришлось задействовать сотрудников МЧС.
Известно, что никто не пострадал. Однако вход на станцию со стороны Авиационной улицы был временно закрыт. На работу метрополитена инцидент не повлиял.
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