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    Питерские депутаты хотят законодательно запретить «деньги до зарплаты». Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, кредиты, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские депутаты хотят законодательно запретить «деньги до зарплаты»

    Питерские депутаты хотят законодательно запретить «деньги до зарплаты»

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    Питерские депутаты хотят законодательно запретить «деньги до зарплаты»

    Питерские депутаты хотят законодательно запретить «деньги до зарплаты»

      Петербургские парламентарии решили противостоять продвижению компаний по выдаче микрозаймов.

      В ближайшее время ЗакС рассмотрит вопрос о полном запрете звуковой рекламы, которая настойчиво предлагает деньги взаймы. Какими конкретно способами будет проходить эта борьба пока не известно. Однако желание прервать процесс завлекания горожан в финансовые ловушки у депутатов очень большое. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров уверен, что из-за подобных кредитов люди попадают в кабалу, и к финансовым проблемам добавляются социальные и психологические.

      Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Эти микрозаймы (даю на это два года максимум) должны уйти в прошлое. Мы должны в законодательном плане защитить наших граждан».

      Еще одна инициатива, которую рассмотрят в ближайшее время, касается ужесточения миграционной политики. Парламентарии хотят обязать работодателей, прежде чем ставить на учет иностранного гражданина, гарантировать ему наличие жилой площади не менее 9 квадратных метров. В противном случае нарушителей ждет наказание в виде исправительных работ или пятилетнего тюремного заключения.

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