Питерские депутаты хотят законодательно запретить «деньги до зарплаты»

Петербургские парламентарии решили противостоять продвижению компаний по выдаче микрозаймов.

В ближайшее время ЗакС рассмотрит вопрос о полном запрете звуковой рекламы, которая настойчиво предлагает деньги взаймы. Какими конкретно способами будет проходить эта борьба пока не известно. Однако желание прервать процесс завлекания горожан в финансовые ловушки у депутатов очень большое. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров уверен, что из-за подобных кредитов люди попадают в кабалу, и к финансовым проблемам добавляются социальные и психологические.



Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Эти микрозаймы (даю на это два года максимум) должны уйти в прошлое. Мы должны в законодательном плане защитить наших граждан».



Еще одна инициатива, которую рассмотрят в ближайшее время, касается ужесточения миграционной политики. Парламентарии хотят обязать работодателей, прежде чем ставить на учет иностранного гражданина, гарантировать ему наличие жилой площади не менее 9 квадратных метров. В противном случае нарушителей ждет наказание в виде исправительных работ или пятилетнего тюремного заключения.