В отделениях «Сбербанка» планируют открыть «исламские окна»

Сбербанк рассматривает возможность организации в своих отделениях «исламских окон», где будут соблюдаться нормы партнерского банкинга, учитывающего требования ислама.
Открытие «исламских окон» в отделениях «Сбербанка» возможно уже в ближайшей перспективе, заявил ТАСС зампредседателя правления финансовой организации Олег Ганеев.
Олег Ганеев, зампредседателя правления «Сбербанка»: «Это одна из целей рабочей группы в банке — выйти на то, чтобы, понятно, не во всей инфраструктуре Сбербанка, а где наиболее ярко будет выражена потребность физических лиц, мы будем открывать такие окна. Там, где будет на это спрос».
«Сбербанк» не будет первой кредитной организацией в России, где есть подобные окна. «Исламские окна» есть в отделениях банков в Башкирии и Татарстане.
Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с религиозными нормами ислама — в частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Религия запрещает мусульманам заниматься ростовщичеством, поэтому исламские банки не выдают деньги под проценты. Банки напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые они вкладывают средства, привлекая деньги физических лиц. Кроме того, исламские банки не выплачивают клиентам доходы по вкладам, за исключением процента инфляции, который устанавливается государством.
Олег Ганеев, зампредседателя правления «Сбербанка»: «Это одна из целей рабочей группы в банке — выйти на то, чтобы, понятно, не во всей инфраструктуре Сбербанка, а где наиболее ярко будет выражена потребность физических лиц, мы будем открывать такие окна. Там, где будет на это спрос».
«Сбербанк» не будет первой кредитной организацией в России, где есть подобные окна. «Исламские окна» есть в отделениях банков в Башкирии и Татарстане.
Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с религиозными нормами ислама — в частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Религия запрещает мусульманам заниматься ростовщичеством, поэтому исламские банки не выдают деньги под проценты. Банки напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые они вкладывают средства, привлекая деньги физических лиц. Кроме того, исламские банки не выплачивают клиентам доходы по вкладам, за исключением процента инфляции, который устанавливается государством.
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