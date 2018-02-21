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    «Отжали шмот»: в Петербурге хулиганы избивают сверстников из-за «неправильной» одежды. дети и подростки, драки и избиения, одежда, Санкт-Петербург, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Отжали шмот»: в Петербурге хулиганы избивают сверстников из-за «неправильной» одежды

    «Отжали шмот»: в Петербурге хулиганы избивают сверстников из-за «неправильной» одежды

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    «Отжали шмот»: в Петербурге хулиганы избивают сверстников <nobr>из-за</nobr> «неправильной» одежды

    «Отжали шмот»: в Петербурге хулиганы избивают сверстников из-за «неправильной» одежды

    «Отжали шмот»: в Петербурге хулиганы избивают сверстников <nobr>из-за</nobr> «неправильной» одежды

      Прокуратура Петербурга проводит проверку в 391-й школе поселка Горелово. Ее ученики стали жертвами хулиганов, которые регулярно избивают сверстников. Видео драк публиковали в группе «Отжатый шмот». Есть версия, что над ребятами издевались якобы за то, что они носили либо одежду фирменных марок, либо, наоборот, фейковую.

      Уже несколько ребят с начала года вернулись домой в крови. И страшнее всего, что подростковая агрессия систематизируется с помощью социальных сетей: школьники составляют списки кому, в каком районе и в какой одежде можно ходить.

      На прошлой неделе сын Татьяны пришел домой, облитый перцовым газом из баллончика, лицо в крови. Маме рассказал немного. С другом возвращался из школы, напали сзади. Тех, кто это сделал, он якобы не знает.

      Татьяна, мама пострадавшего школьника: «Сначала брызнули из баллончика, потом, видимо, дождались, когда рассеялось облако газа, и напали. Пытались повалить, друга свалили, попинали, ребенка моего не могли свалить, но ударили коленом в лицо».

      «Отжатый шмот», «поясни за шмот» — выражения, которые сегодня поймет почти любой подросток. Только одни — жертвы нового молодежного движения, другие в нем диктуют правила. Есть список одежды, которую нельзя носить всем. Причем в разных регионах страны, да даже в разных районах города он свой. Школьники, и их можно понять, на эту тему говорят неохотно. Олега попросили ответить за анорак, хотя ветровка, вроде, не попадала в раздел запрещенных вещей. Но тут много нюансов, поясняет молодой человек.

      Олег      : «Из дорогой одежды спрашивают оригинальность. Нужно объяснить, почему ты это купил и какие цели ты преследовал. Если она оригинальная, то у людей, которые будут спрашивать, будет больше желания снять ее. Поэтому ты должен выкручиваться как лягушка в масле. Если ты носишь неоригинальную, то это еще хуже. Значит ты пытаешься косить под их субкультуру и плюс покупаешь неоригинальную одежду».

      Одни специалисты называют это движение новой субкультурой. Другие с ними спорят: это, мол, обычные хулиганы. И придраться к одежде — это просто предлог начать драку.

      Прокуратура начала свою проверку. Многие из тех, кто состоял в сообществе «Отжатый шмот», учатся в одном учебном заведении и знакомы друг с другом. Так, мальчик, который снимает нападения, — одноклассник сына Татьяны. Надзорное ведомство посчитало, что школа виновата в сложившейся ситуации.

      Юлиана Алексеева, старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со средствами массовой информации: «Прокуратура в настоящее время проводит проверку общеобразовательного учреждения, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям ответственных должностных лиц школы, а также действиям органов системы профилактики несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования».

      Правда, школьники не спешат делиться информацией с надзорным ведомством. Возможно, они напуганы. Между тем группа «ВКонтакте», где размещали видео драк, удалена. Исчезли из соцсетей и личные страницы хулиганов. Но их имена известны родителям пострадавших ребят. Говорят, главный зачинщик давно не подросток. И, может, и должен по закону ответить за свои деяния.

      Корреспондент НТВ Дарья Криволапова       изучила новую хулиганскую субкультуру.

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