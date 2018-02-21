Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  

    Награждены спецназовцы, предотвратившие побег членов «банды GTA»

    комментировать

    Награждены спецназовцы, предотвратившие побег членов «банды GTA»

    Награждены спецназовцы, предотвратившие побег членов «банды GTA»

    Спецназовцам Росгвардии, предотвратившим побег членов «банды GTA» из здания Мособолсуда, сегодня были вручены награды.

    Церемония награждения прошла в среду на Поклонной горе в Москве.

    Из сообщения Росгвардии: «Указами президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, государственных наград удостоены десять военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Среди награжденных двое спецназовцев участвовавших в предотвращении побега так называемой банды GTA».

    Спецназовцам вручены орден Мужества и медаль «За отвагу».

    смотретьВ Мособлсуде членов «банды GTA» усмирил случайно оказавшийся у лифта спецназ
    В Мособлсуде членов «банды GTA» усмирил случайно оказавшийся у лифта спецназ
    Пятеро подсудимых по делу «банды GTA» 1 августа прошлого года напали на двоих сопровождавших их сотрудников Росгвардии и устроили перестрелку в здании Мособлсуда. В результате трое бандитов были убиты, еще двое подсудимых получили ранения. Также пострадали один из росгвардейцев (он был ранен в плечо) и двое конвоиров. Вскоре после этого инцидента несколько сотрудников подмосковного главка МВД были уволены или получили дисциплинарные взыскания за нарушение правил конвоирования преступников, в результате чего члены банды смогли напасть на конвоиров.

    Напомним, члены «банды GTA» совершили серию нападений на водителей в Москве, Подмосковье и Калужской области в 2012–2014 годах. Уроженцы стран Средней Азии Хазратхон Додохонов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, Фазлитдин Хасанов, Шерозджон Кодиров, Мирзомавлон Мирзошарипов, Абдумуким Мамадчонов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов обвиняются в убийствах 17 человек.

    Новости по теме

    «Банда GTA»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru