Награждены спецназовцы, предотвратившие побег членов «банды GTA»

Спецназовцам Росгвардии, предотвратившим побег членов «банды GTA» из здания Мособолсуда, сегодня были вручены награды.
Церемония награждения прошла в среду на Поклонной горе в Москве.
Из сообщения Росгвардии: «Указами президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, государственных наград удостоены десять военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Среди награжденных двое спецназовцев участвовавших в предотвращении побега так называемой банды GTA».
Спецназовцам вручены орден Мужества и медаль «За отвагу».
Пятеро подсудимых по делу «банды GTA» 1 августа прошлого года напали на двоих сопровождавших их сотрудников Росгвардии и устроили перестрелку в здании Мособлсуда. В результате трое бандитов были убиты, еще двое подсудимых получили ранения. Также пострадали один из росгвардейцев (он был ранен в плечо) и двое конвоиров. Вскоре после этого инцидента несколько сотрудников подмосковного главка МВД были уволены или получили дисциплинарные взыскания за нарушение правил конвоирования преступников, в результате чего члены банды смогли напасть на конвоиров.
Напомним, члены «банды GTA» совершили серию нападений на водителей в Москве, Подмосковье и Калужской области в 2012–2014 годах. Уроженцы стран Средней Азии Хазратхон Додохонов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, Фазлитдин Хасанов, Шерозджон Кодиров, Мирзомавлон Мирзошарипов, Абдумуким Мамадчонов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов обвиняются в убийствах 17 человек.
Из сообщения Росгвардии: «Указами президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, государственных наград удостоены десять военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Среди награжденных двое спецназовцев участвовавших в предотвращении побега так называемой банды GTA».
Спецназовцам вручены орден Мужества и медаль «За отвагу».
Пятеро подсудимых по делу «банды GTA» 1 августа прошлого года напали на двоих сопровождавших их сотрудников Росгвардии и устроили перестрелку в здании Мособлсуда. В результате трое бандитов были убиты, еще двое подсудимых получили ранения. Также пострадали один из росгвардейцев (он был ранен в плечо) и двое конвоиров. Вскоре после этого инцидента несколько сотрудников подмосковного главка МВД были уволены или получили дисциплинарные взыскания за нарушение правил конвоирования преступников, в результате чего члены банды смогли напасть на конвоиров.
Напомним, члены «банды GTA» совершили серию нападений на водителей в Москве, Подмосковье и Калужской области в 2012–2014 годах. Уроженцы стран Средней Азии Хазратхон Додохонов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, Фазлитдин Хасанов, Шерозджон Кодиров, Мирзомавлон Мирзошарипов, Абдумуким Мамадчонов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов обвиняются в убийствах 17 человек.
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