Сборная Канады вышла в полуфинал Олимпиады, победив Финляндию

Сборная Канады выиграла у команды Финляндии со счетом 1:0 в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.
Единственную шайбу в ворота финнов забросил канадец Максим Норо на 41-й минуте игры.
В полуфинале сборная Канада сыграет с победителем матча между командами Швеции и Германии. В другой встрече ½ финала российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии.
Полуфиналы пройдут 23 февраля. Матч за бронзовые медали состоится 24 февраля, финал — 25 февраля.
Сегодня российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане разгромили сборную Норвегии со счетом 6:1. Впервые за 12 лет Россия вышла в полуфинал Олимпийских игр.
В полуфинале сборная Канада сыграет с победителем матча между командами Швеции и Германии. В другой встрече ½ финала российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии.
Полуфиналы пройдут 23 февраля. Матч за бронзовые медали состоится 24 февраля, финал — 25 февраля.
Сегодня российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане разгромили сборную Норвегии со счетом 6:1. Впервые за 12 лет Россия вышла в полуфинал Олимпийских игр.
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