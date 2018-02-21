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    Сборная Канады вышла в полуфинал Олимпиады, победив Финляндию

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    • Фото: Reuters © 2018, David W Cerny
    Сборная Канады вышла в полуфинал Олимпиады, победив Финляндию

    Сборная Канады вышла в полуфинал Олимпиады, победив Финляндию

    Сборная Канады вышла в полуфинал Олимпиады, победив Финляндию
  • Фото: Reuters © 2018, David W Cerny

    • Сборная Канады выиграла у команды Финляндии со счетом 1:0 в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.

    Единственную шайбу в ворота финнов забросил канадец Максим Норо на 41-й минуте игры.

    В полуфинале сборная Канада сыграет с победителем матча между командами Швеции и Германии. В другой встрече ½ финала российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии.

    Полуфиналы пройдут 23 февраля. Матч за бронзовые медали состоится 24 февраля, финал — 25 февраля.

    Сегодня российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане разгромили сборную Норвегии со счетом 6:1. Впервые за 12 лет Россия вышла в полуфинал Олимпийских игр.

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