В небе над Петербургом взошло «тройное солнце»: фото

Атмосферное явление #гало Публикация от Anna Geimur (@an4oysik88) Фев 20, 2018 в 10:35 PST

Утро#гало#зимняя Радуга🌈вокруг☀ Публикация от Галина♌ (@galin_ka13) Фев 21, 2018 в 2:39 PST

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдали в среду необычное оптическое явление — гало. Ореол вокруг Солнца, из-за которого создается иллюзия, что в небе сразу несколько светил, иногда появляется в морозную погоду: вода замерзает в перистых облаках на большой высоте и особым образом преломляет солнечный свет. Сегодня в Петербурге около 11 градусов мороза.Фотографиями «тройного солнца» петербуржцы стали делиться в соцсетях.