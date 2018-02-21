В небе над Петербургом взошло «тройное солнце»: фото

Петербуржцы в среду наблюдали необычное оптическое явление — гало, или ореол вокруг Солнца.
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдали в среду необычное оптическое явление — гало. Ореол вокруг Солнца, из-за которого создается иллюзия, что в небе сразу несколько светил, иногда появляется в морозную погоду: вода замерзает в перистых облаках на большой высоте и особым образом преломляет солнечный свет. Сегодня в Петербурге около 11 градусов мороза.
Фотографиями «тройного солнца» петербуржцы стали делиться в соцсетях.
Фотографиями «тройного солнца» петербуржцы стали делиться в соцсетях.
🌞✌Друзья, приветствуем вас! Желаем всем сегодня хорошего настроения ;) Сегодня на городом заметили #гало — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Фото:@travel_samobranka Интересные новости каждый день http://www.newsdale.ru/ #Петербург #питер #спб #spbru #spbgram #санктпетербург #visitpetersburg #ленинград #улицыпетербурга #spbgram #spblive
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