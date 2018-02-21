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    В небе над Петербургом взошло «тройное солнце»: фото

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    • Фото: spb.now /instagram.com
    В небе над Петербургом взошло «тройное солнце»: фото

    В небе над Петербургом взошло «тройное солнце»: фото

    В небе над Петербургом взошло «тройное солнце»: фото
  • Фото: spb.now /instagram.com

    • Петербуржцы в среду наблюдали необычное оптическое явление — гало, или ореол вокруг Солнца.

    Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдали в среду необычное оптическое явление — гало. Ореол вокруг Солнца, из-за которого создается иллюзия, что в небе сразу несколько светил, иногда появляется в морозную погоду: вода замерзает в перистых облаках на большой высоте и особым образом преломляет солнечный свет. Сегодня в Петербурге около 11 градусов мороза.

    Фотографиями «тройного солнца» петербуржцы стали делиться в соцсетях.

    Атмосферное явление #гало

    Публикация от Anna Geimur (@an4oysik88)





    Утро#гало#зимняя Радуга🌈вокруг☀

    Публикация от Галина♌ (@galin_ka13)




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