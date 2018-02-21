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    «Пастор Америки» Билли Грэм умер на 100-м году жизни

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    • Фото: Reuters © 2018, Shannon Stapleton
    «Пастор Америки» Билли Грэм умер на <nobr>100-м</nobr> году жизни

    «Пастор Америки» Билли Грэм умер на 100-м году жизни

    «Пастор Америки» Билли Грэм умер на <nobr>100-м</nobr> году жизни
  • Фото: Reuters © 2018, Shannon Stapleton

    • Известный американский христианский проповедник Билли Грэм скончался в возрасте 99 лет.

    О смерти американского проповедника Билли Грэма сообщило в среду агентство Associated Press.

    Билли Грэм был пастором баптистской церкви и считался одним из самых влиятельных религиозных деятелей США. Он известен своими массовыми проповедями; свою первую программу на радио он начал вести в 1943 году, а в 1950 году основал Евангельскую ассоциацию Билли Грэма.

    Грэм был одним из активных участников движения за права человека в 50-е и 60-е годы в США, оказывал поддержку Мартину Лютеру Кингу. Кроме того, Грэм был неформальным духовным советником нескольких президентов США, в частности, поддерживал Ричарда Никсона.

    Несколько раз Грэм выступал в СССР и России. В 1992 году он проповедовал в московском спорткомплексе «Олимпийский», тогда его выступление за три дня услышали около 155 тысяч человек.

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