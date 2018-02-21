Чайка заявил о деградации следователей в России

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на совещании по вопросам защиты прав инвесторов в Туле раскритиковал работу российских следователей.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил о профессиональной деградации российских следователей, отметив, что многих из них уголовно-процессуальное законодательство и нормы материального права — это «космос», передает ТАСС.
Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ: «К сожалению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права — это космос. Если еще 20–25 лет назад следователь и преступник — это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто — СИЗО и особый порядок рассмотрения. Сегодня до 70% дел рассматривается в особом порядке. И наступает деградация следователя, он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров, к сожалению».
Также Чайка напомнил, что «очень жесткую оценку» работе следственных органов недавно давал и президент РФ Владимир Путин.
Расследованием уголовных дел в России занимаются три ведомства — СК, ФСБ и МВД.
Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ: «К сожалению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права — это космос. Если еще 20–25 лет назад следователь и преступник — это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто — СИЗО и особый порядок рассмотрения. Сегодня до 70% дел рассматривается в особом порядке. И наступает деградация следователя, он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров, к сожалению».
Также Чайка напомнил, что «очень жесткую оценку» работе следственных органов недавно давал и президент РФ Владимир Путин.
Расследованием уголовных дел в России занимаются три ведомства — СК, ФСБ и МВД.
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