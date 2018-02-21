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    Аналитики видят Россию крупнейшим экспортером энергоресурсов. BP, газ, нефть, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАналитики видят Россию крупнейшим экспортером энергоресурсов

    Аналитики видят Россию крупнейшим экспортером энергоресурсов

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    Аналитики видят Россию крупнейшим экспортером энергоресурсов

    Аналитики видят Россию крупнейшим экспортером энергоресурсов

    Аналитики видят Россию крупнейшим экспортером энергоресурсов

      Россия к 2040 году останется в тройке крупнейших производителей нефти и газа, уступая лишь США и Саудовской Аравии. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе развития отрасли от британской British Petroleum (BP).

      По оценкам BP, Америка прочно станет лидером по добыче, ее доля достигнет 18%, что в полтора раза больше, чем сейчас. Доля Эр-Рияда составит 13%, российская — 9%. При этом Россия сохранит за собой титул крупнейшего экспортера энергоресурсов благодаря тому, что львиную долю американской нефти потребляет сами США.

      BP смотрит в будущее с оптимизмом. Несмотря на растущую популярность альтернативных источников энергии, их доля на рынке составит к 2040 году всего четверть, примерно по столько же будет у нефти, газа и угля. При этом доля голубого топлива будет неуклонно расти.

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