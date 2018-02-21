Пенсионер объяснил, зачем въехал на внедорожнике в переход в Петербурге

Водитель внедорожника рассказал, что въехал в подземный переход в Петербурге, чтобы испытать возможности своей машины.
Об этом сообщил РИА Новости представитель УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Он добавил, что водителем автомобиля оказался 62-летний пенсионер.
Представитель УГИБДД по Петербургу: «Около 11:40 62-летний водитель иномарки подъехал к подземному переходу станции метро „Московская“ и въехал туда, чтобы, по его словам, проверить возможности своего автомобиля. Подняться обратно он уже не смог».
По словам представителя ГИБДД, пенсионеру может быть назначено медицинское освидетельствование. Его результаты будут известны через несколько дней. Между тем в некоторых СМИ уже появилась информация, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
В свою очередь, очевидцы случившегося рассказали, что водитель сам вышел из машины навстречу полицейским, при этом он смеялся и казался пьяным.
Ранее сообщалось, что внедорожник SsangYong въехал в подземный переход у станции метро «Московская». Никто не пострадал.
Представитель УГИБДД по Петербургу: «Около 11:40 62-летний водитель иномарки подъехал к подземному переходу станции метро „Московская“ и въехал туда, чтобы, по его словам, проверить возможности своего автомобиля. Подняться обратно он уже не смог».
По словам представителя ГИБДД, пенсионеру может быть назначено медицинское освидетельствование. Его результаты будут известны через несколько дней. Между тем в некоторых СМИ уже появилась информация, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
В свою очередь, очевидцы случившегося рассказали, что водитель сам вышел из машины навстречу полицейским, при этом он смеялся и казался пьяным.
Ранее сообщалось, что внедорожник SsangYong въехал в подземный переход у станции метро «Московская». Никто не пострадал.
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