Российские хоккеистки проиграли Финляндии в матче за олимпийскую бронзу

Женская олимпийская команда России по хоккею уступили в борьбе за третье место команде Финляндии на Олимпиаде в Пхёнчхане. Матч завершился со счетом 2:3.

Тем не менее показанный результат — четвертое место на Олимпиаде — стал лучшим в истории женской хоккейной команды. Ранее российские хоккеистки поднимались лишь на пятое место на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити.



Нападающий Фануза Кадирова сказала журналистам, что победить финских хоккеисток им помешало нервное напряжение. По ее словам, надо было быть спокойнее и «не мандражировать».



Российские хоккеистки проиграли все матчи на ОИ кроме матча Швейцарии в раунде плей-офф. В финале Олимпиады сыграют хоккеистки сборных США и Канады. Именно канадкам российская команда проиграла в полуфинале со счетом 0:5.



