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    Российские хоккеистки проиграли Финляндии в матче за олимпийскую бронзу

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    Российские хоккеистки проиграли Финляндии в матче за олимпийскую бронзу

    Российские хоккеистки проиграли Финляндии в матче за олимпийскую бронзу

    Российские хоккеистки проиграли Финляндии в матче за олимпийскую бронзу
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Женская олимпийская команда России по хоккею уступили в борьбе за третье место команде Финляндии на Олимпиаде в Пхёнчхане. Матч завершился со счетом 2:3.

    Тем не менее показанный результат — четвертое место на Олимпиаде — стал лучшим в истории женской хоккейной команды. Ранее российские хоккеистки поднимались лишь на пятое место на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити.

    Нападающий Фануза Кадирова сказала журналистам, что победить финских хоккеисток им помешало нервное напряжение. По ее словам, надо было быть спокойнее и «не мандражировать».

    Российские хоккеистки проиграли все матчи на ОИ кроме матча Швейцарии в раунде плей-офф. В финале Олимпиады сыграют хоккеистки сборных США и Канады. Именно канадкам российская команда проиграла в полуфинале со счетом 0:5.

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