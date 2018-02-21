Мошенники разрушили дом многодетной семьи во время судебных разбирательств

Многодетная семья из Владимирской области, которая через суд добилась возвращения права на собственный дом, столкнулась с новой проблемой. Пока шли разбирательства, жилье снесли.
Любовь Донцова вынуждена была обратиться в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности тех, кто оставил их без крыши над головой.
Телекомпания НТВ рассказывала об этой скандальной истории, когда глава семьи, решив взять крупный заем, якобы по ошибке подписал договор купли-продажи, притом что квадратные метры семья приобрела на материнский капитал, и там были прописаны трое несовершеннолетних. Новому хозяину — Александру Котельникову — удалось добиться заочного решения о выселении. Причем не только взрослых, но и детей. Разумеется, при повторном рассмотрении дела все эти нюансы были учтены, и Донцовым разрешили вернуться домой. Правда, жить в разрушенном здании теперь невозможно.
Любовь Донцова, многодетная мать: «Ничего не осталось, все разрушили, все до основания. Как сейчас это все возводить, у меня трое несовершеннолетних детей, они ученики, учатся в школе. И где мне жить вообще?»
После случившегося семье пришлось переехать в общежитие, где они арендовали небольшую комнату на пятерых. И сколько еще им придется там ютиться, сложно сказать. Ведь дом, скорее всего, придется отстраивать заново. А денег на это нет. Компенсацию многодетная мать намерена требовать от Котельникова, поскольку уверена, что именно он, не дожидаясь окончательного решения суда, разрушил здание.
Телекомпания НТВ рассказывала об этой скандальной истории, когда глава семьи, решив взять крупный заем, якобы по ошибке подписал договор купли-продажи, притом что квадратные метры семья приобрела на материнский капитал, и там были прописаны трое несовершеннолетних. Новому хозяину — Александру Котельникову — удалось добиться заочного решения о выселении. Причем не только взрослых, но и детей. Разумеется, при повторном рассмотрении дела все эти нюансы были учтены, и Донцовым разрешили вернуться домой. Правда, жить в разрушенном здании теперь невозможно.
Любовь Донцова, многодетная мать: «Ничего не осталось, все разрушили, все до основания. Как сейчас это все возводить, у меня трое несовершеннолетних детей, они ученики, учатся в школе. И где мне жить вообще?»
После случившегося семье пришлось переехать в общежитие, где они арендовали небольшую комнату на пятерых. И сколько еще им придется там ютиться, сложно сказать. Ведь дом, скорее всего, придется отстраивать заново. А денег на это нет. Компенсацию многодетная мать намерена требовать от Котельникова, поскольку уверена, что именно он, не дожидаясь окончательного решения суда, разрушил здание.
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