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    В Москве установили мемориальную доску и бюст генерала Брусилова. Москва, история, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве установили мемориальную доску и бюст генерала Брусилова

    В Москве установили мемориальную доску и бюст генерала Брусилова

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    В Москве установили мемориальную доску и бюст генерала Брусилова

    В Москве установили мемориальную доску и бюст генерала Брусилова

    В Москве установили мемориальную доску и бюст генерала Брусилова

      Мемориальную доску русскому генералу Алексею Брусилову открыли сегодня на здании посольства Сирии в Москве. Это исторический дом, где знаменитый военачальник жил в период с 1916-го по 1926 год.

      Церемонию приурочили к столетию Рабоче-крестьянской Красной армии (с), которое отмечается в этом году. Бюст полководца расположен на консоли, которая стилизована под броневой лист. Это отсылка к тактике применения бронемашин в ходе операций Брусилова. Самая известная из них названа его именем.

      Брусиловский прорыв — новейшая для того времени стратегия наступления по всем фронтам. В результате этой операции, проведенной в 1916 году, противнику был нанесен быстрый и неожиданный удар, русские войска смогли продвинуться сразу на 120 километров. Потери австро-венгерской армии превысили полтора миллионов человек. Операция до сих пор изучается в военных вузах по всему миру.

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