Россельхознадзор снял ограничения на импорт мяса птицы из США и Канады

Россельхознадзор снял ограничения на импорт мяса птицы и яиц из США и Канады, введенный еще до продовольственного эмбарго
из-за птичьего гриппа.
Россельхознадзор снял ограничения на импорт живой птицы, мяса птицы, яиц и других продуктов птицеводства, введенные несколько лет назад из-за птичьего гриппа. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Из документа Россельхознадзора: «Служба сообщает, что с 20 февраля отменяются временные ограничения на воз в РФ: со всей территории США — живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших не прошедших тепловую обработку (свыше 70 градусов), кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц пуха и пера».
Такой же запрет был снят и в отношении Канады. Теперь поставки мяса птицы из этих стран ограничивает только продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на санкции.
Из документа Россельхознадзора: «Служба сообщает, что с 20 февраля отменяются временные ограничения на воз в РФ: со всей территории США — живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших не прошедших тепловую обработку (свыше 70 градусов), кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц пуха и пера».
Такой же запрет был снят и в отношении Канады. Теперь поставки мяса птицы из этих стран ограничивает только продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на санкции.
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